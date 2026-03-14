EuroLeague: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR μέχρι το τέλος της Regular Season

Η Regular Season της EuroLeague βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εφτά αγωνιστικές πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου, ο «αγώνας δρόμου» που κάνουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR για το πλεονέκτημα έδρας και το «εισιτήριο» στα play offs αντίστοιχα κορυφώνεται.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να γνώρισαν την ήττα (81-80) από τη Μονακό των πολλών προβλημάτων, ωστόσο βρίσκονται στη 2η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 20-11, ισοβαθμώντας με την 3η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και την 4η Βαλένθια. Υπενθυμίζουμε πως οι πρώτες 4 ομάδες της κατάταξης θα μπουν στα play offs της EuroLeague με πλεονέκτημα έδρας.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR του Εργκίν Αταμάν επικράτησε (92-88) της Ζαλγκίρις Κάουνας στις εγκαταστάσεις του «Telekom Center Athens» και με ρεκόρ 17-14 βρίσκεται στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα, σε τετραπλή ισοβαθμία με τη Μπαρτσελόνα, τη Ζαλγκίρις και τη Μονακό.

Οι «πρασινοί» ευελπιστούν πως μέχρι τη λήξη της Regular Season θα κατορθώσουν να εξασφαλίσουν μία θέση ανάμεσα στις καλύτερες έξι ομάδες της βαθμολογίας, ώστε να αποφύγουν τα play in, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στα play offs.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Φενέρμπαχτσε (εντός)

Μπασκόνια (εντός)

Βαλένθια (εκτός)

Βιλερμπάν (εκτός)

Ρεάλ Μαδρίτης (εντός)

Χάποελ Τελ Αβίβ (εκτός)

Αρμάνι Μιλάνο (εντός)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR