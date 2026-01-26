Eurolife FFH: Απόδοση 3,76% στα ατομικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου για το 2025

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ατομικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου της Eurolife FFH κυμάνθηκε για ακόμη μια χρονιά σε υψηλά επίπεδα, με το ποσοστό για το 2025 να φτάνει το 3,76%. Το ποσοστό σημείωσε και πάλι αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με την αντίστοιχη επίδοση του 2024 να είχε διαμορφωθεί στο 3,70%. Η σημαντική αυτή αύξηση για ακόμη μια χρονιά, αποδεικνύει ξανά τη σταθερή ικανότητα της εταιρείας να σχεδιάζει και να υλοποιεί επενδυτικές λύσεις που προσφέρουν ουσιαστικό όφελος στους ασφαλισμένους της.

Μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε και το 2025 από αυξημένες απαιτήσεις και έντονη μεταβλητότητα, η Eurolife FFH συνέχισε να διαχειρίζεται το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο με συνέπεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και διατηρώντας υψηλό βαθμό εποπτείας, πετυχαίνοντας αποτελέσματα που επιστρέφουν πραγματική αξία στους κατόχους των προϊόντων της.

Μέσα από τα ατομικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίων της Eurolife FFH, οι ασφαλισμένοι της έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό τους προφίλ κινδύνου, προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους. Σε περίπτωση αλλαγής των οικονομικών τους συνθηκών, μπορούν να προσαρμόζουν το καταβαλλόμενο ποσό, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν το επενδυόμενο κεφάλαιό τους μέσω έκτακτων καταβολών. Τέλος, τα ατομικά προγράμματα επιτρέπουν τον συνδυασμό της δημιουργίας κεφαλαίου με συμπληρωματικές καλύψεις, όπως η ασφάλιση ζωής, προσφέροντας έτσι στους ασφαλισμένους της εταιρείας τη δυνατότητα να προστατεύουν τους αγαπημένους τους σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

Ο Σπύρος Αθανίτης, Διευθυντής Επενδύσεων της Eurolife FFH, δήλωσε: «Η αυξημένη απόδοση που πετύχαμε στα ατομικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίου για το 2025 επιβεβαιώνει ότι μια σωστά θεμελιωμένη επενδυτική πολιτική μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της αγοράς, ακόμη και όταν οι συνθήκες διαφοροποιούνται σημαντικά από χρονιά σε χρονιά. Στη Eurolife FFH επενδύουμε συστηματικά στην ανάλυση και σωστή αξιολόγηση των κινδύνων και αξιοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία των στελεχών μας, προκειμένου να υποστηρίζουμε τις επιδιώξεις των πελατών μας».

Ο Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Προϊόντων της εταιρείας, τόνισε: «Στη Eurolife FFH, η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων μας είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο. Γι΄ αυτό και στόχος μας είναι όλοι όσοι μας εμπιστεύονται να έχουν τη δύναμη να εξασφαλίσουν ένα οικονομικά ασφαλές μέλλον. Η συνέπεια της επενδυτικής μας πολιτικής αναδείχθηκε το ίδιο αποτελεσματικά και φέτος, ενισχύοντας την σιγουριά των πελατών αλλά και των διαμεσολαβητών μας στο ότι η Eurolife FFH καταφέρνει να τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της και να προσφέρει πραγματικά αξία στους ασφαλισμένους της μέσω των αποδόσεων που επιτυγχάνονται».