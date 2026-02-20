Europa League: Αυτές είναι οι πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για πρόκριση στους 16

Η ευρωπαϊκή βραδιά άφησε διαφορετική γεύση για τις δύο ελληνικές ομάδες στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός έδειξε σαφή αγωνιστική πρόοδο απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, όμως δεν πήρε το αποτέλεσμα που θα του έδινε το πάνω χέρι. Το τελικό 2-2 διατήρησε ανοιχτή τη μάχη, με τους «πράσινους» να κρατούν 33% πιθανότητες πρόκρισης στους «16», σύμφωνα με τα μοντέλα της Opta που δημοσιεύονται από το Football Meets Data.



Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Θέλτα έριξε τις πιθανότητες πρόκρισης στο 13%. Το ταξίδι στο Βίγκο απαιτεί ανατροπή υψηλής δυσκολίας, με την εξίσωση να γίνεται ακόμη πιο απαιτητική λόγω έδρας και ανάγκης για αποτέλεσμα.



Για σύγκριση, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός στο Champions League έχει μόλις 3% πιθανότητες παρουσίας στους «16», την ώρα που η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ εμφανίζεται με 97% ως απόλυτο φαβορί για την επόμενη φάση, πιθανότατα απέναντι σε μία εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν.

↗️ To qualify for 🟠 UEL Round of 16 (as of 19 Feb);



99.6% 🇩🇪 Stuttgart​

99% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest​

96% 🇧🇪 Genk​

93% 🇮🇹 Bologna​

87% 🇪🇸 Celta Vigo​

74% 🇷🇸 Crvena Zvezda​

67% 🇨🇿 Viktoria Plzeň​

57% 🇧🇬 Ludogorets​

--

43% 🇭🇺 Ferencváros​

33% 🇬🇷 Panathinaikos​

26% 🇫🇷 Lille​

13% 🇬🇷… pic.twitter.com/W4f9G3owhV — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 19, 2026