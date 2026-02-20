Europa League: Αυτές είναι οι πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για πρόκριση στους 16
Ποια τα δεδομένα για το μέλλον των δυο ελληνικών ομάδων στο Europa League σύμφωνα με την γνωστή πλατφόρμα Football Meets Data.
Η ευρωπαϊκή βραδιά άφησε διαφορετική γεύση για τις δύο ελληνικές ομάδες στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός έδειξε σαφή αγωνιστική πρόοδο απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, όμως δεν πήρε το αποτέλεσμα που θα του έδινε το πάνω χέρι. Το τελικό 2-2 διατήρησε ανοιχτή τη μάχη, με τους «πράσινους» να κρατούν 33% πιθανότητες πρόκρισης στους «16», σύμφωνα με τα μοντέλα της Opta που δημοσιεύονται από το Football Meets Data.
Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η εντός έδρας ήττα με 1-2 από τη Θέλτα έριξε τις πιθανότητες πρόκρισης στο 13%. Το ταξίδι στο Βίγκο απαιτεί ανατροπή υψηλής δυσκολίας, με την εξίσωση να γίνεται ακόμη πιο απαιτητική λόγω έδρας και ανάγκης για αποτέλεσμα.
Για σύγκριση, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός στο Champions League έχει μόλις 3% πιθανότητες παρουσίας στους «16», την ώρα που η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ εμφανίζεται με 97% ως απόλυτο φαβορί για την επόμενη φάση, πιθανότατα απέναντι σε μία εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν.