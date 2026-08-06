Europa League: Η ώρα και το κανάλι της πρώτης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ

Η ομάδα του ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτήν της Άντερλεχτ στην Τούμπα, για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, με στόχο την νίκη και τις βάσεις πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς του Βελγίου.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετά την εύκολη επικράτηση του, επί της Ντιναμό Κιέβου, ευελπιστεί να αποκλείσει και τον βέλγικο σύλλογο, προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία σε League Phase.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι αντιμετωπίζει τους Βέλγους στις 20:45, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το OPEN.

Υπενθυμίζουμε πως οι «ασπρόμαυροι», σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι, στα playoffs του Europa League, ενώ αν αποκλειστούν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Μπράν - Απόλλων Λεμεσού για τα playoffs του Confernce League.