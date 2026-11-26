Ο αήττητος Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (16/11, 21:45) την Μίλαν στο «Γ.Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε ένα παιχνίδι με πολλαπλά οφέλη για την ομάδα του Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» φιγουράρουν στην 6η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμους, ενώ η ιταλική ομάδα στην 28η με μόλις ένα τρίποντο και «ψάχνουν» απεγνωσμένα μια νίκη για να μπουν ξανά στο παιχνίδι της πρόκρισης απένατι στην ομάδα του Αλγκουαθίλ που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Οι γηπεδούχοι στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχουν 8 σημαντικά κίνητρα για τη νίκη.

Από το βαθμολογικό στο χρηματικό και την προσπέραση στο ranking

Η ομάδα του Πειραιά θέλει το τρίποντο που θα την οδηγήσει στους 13 πόντους, κάτι που σημαίνει πως «αγκαλιάζει» την πρώτη οκτάδα.

Νίκη κόντρα στους Ροσονέρι σημαίνει σίγουρη πρόκριση στους «16», αφού θα χρειάζονται 2-3 βαθμούς στα επόμενα τρία ματς με Τσέλιε, Χόφενχαϊμ και Τορέενσε.

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Οικονομικά οφέλη. Τα έσοδά του θα αυξηθούν στα 14,7 εκατ. ευρώ και με περιθώριο περαιτέρω αύξησης στα επόμενα παιχνίδια, θυμίζουμε η νίκη αποφέρει 450.000 και η ισοπαλία 150.000 ευρώ. Επιπλέον, θα βάλει στα ταμεία του ακόμα περισσότερα χρήματα από την τελική του κατάταξη και φυσικά το μπόνους πρόκρισης.

Σε όλα αυτά παίζει και για ακόμα σημαντική εξέλιξη καθώς εάν επικρατήσει της Μίλαν θα την προσπεράσει για πρώτη φορά στην βαθμολογία της UEFA, στην οποία οι Ιταλοί βρίσκονται στην 27η με 62.000 βαθμούς, ενώ οι αποψινοί γηπεδούχοι στην 28η θέση με 61.250.

screenshot: UEFA

Είναι και θέμα πρεστίζ…

Ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο παίζει πάντα το δικό του ξεχωριστό ρόλο σε τέτοιες βραδιές, μιας και η συνέχεια που ακολουθεί κυρίως στις εγχώριες διοργανώσεις είναι ιδαίτερα απαιτητική.

«Κρατάει» το πάνω χέρι στην μονομαχία τους. Η πειραϊκή ομάδα μετράει μία νίκη (3-1, τη σεζόν 2018-19) και μία ισοπαλία (2-2, την περίοδο 1959-60).

INTIME

Ωστόσο, ξέχωρα τις μεταξύ τους «μάχες», θα πετύχει την πέμπτη εντός έδρας νίκη τους εις βάρος ιταλικής ομάδας, καθώς έχει κερδίσει στο παρελθόν τις Μίλαν, Γιουβέντους, Νάπολι και Κάλιαρι. Επίσης, εναντίον ιταλικού συλλόγου, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του πρώτου του ευρωπαϊκού τίτλου, κερδίζοντας τη Φιορεντίνα (1-0) στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Μάιο του 2024, κατακτώντας το Europa Conference League.

Τέλος, εφόσον νικήσει θα είναι πιο κοντά στην 25η θέση του ranking της UEFA όπου αυτή την στιγμή «κυνηγάει» τις Μίλαν, Νάπολι και Φενέρμπαχτσε.