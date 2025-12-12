Europa League: Πως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκος θα μπορούσαν να τεθούν αντιμέτωποι

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός απέσπασαν ισοπαλίες την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με την Λουντογκόρετς και την Βικτόρια Πλζέν αντίστοιχα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» σε ένα ματς με ανατροπές που εξελίχθηκε σε...ροντέο πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος με γκολ του Μύθου, ενώ είχε και την ευκαιρία να κερδίσει και το ματς με ένα καταπληκτικό σουτ του Κωνσταντέλια που απέκρουσε φανταστικά ο τερματοφύλακας των γηπεδολυχων.

Το «τριφύλλι» από την άλλη κόλλησε κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν και παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω για περισσότερο από μία ώρα αγώνα, δεν κατάφερε να σκοράρει και πήρε επίσης έναν βαθμό.

Μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής οι «πράσινοι» βρίσκονται στη 15η θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, ενώ οι «ασπρόμαυροι» στη 18η, με εννέα βαθμούς. Συνεπώς τελείωνε σήμερα (12/12) η League Phase του Europa League, οι δύο ελληνικές ομάδες θα είχαν 50% πιθανότητες να συναντηθούν στα playoffs της διοργάνωσης, καθώς ο 15ος και ο 16ος, αντιμετωπίζουν τον 17ο και τον 18ο, στην επόμενη φάση!

Βέβαια οι δυο αγωνιστικές που επέμειναν μπορούν να αλλάξουν πλήρως την εικόνα της βαθμολογίας, με τις δύο ελληνικές ομάδες να βρίσκονται σε απόσταση... αναπνοής, το σενάριο να βρεθούν σε θέσεις στις οποίες θα μπορούσαν να κληρωθούν στα playoffs, είναι υπαρκτό.