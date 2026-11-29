Σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις αντιμετωπίζουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι επιβάτες της Eurostar, καθώς περιστατικό στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Λιλ και Βρυξελλών έχει προκαλέσει εκτεταμένες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Επηρεάζονται οι συνδέσεις του Λονδίνου με τη Λιλ και τις Βρυξέλλες, καθώς και τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Βρυξελλών.

Η Eurostar δεν προσδιορίζει στην ανακοίνωσή της τη φύση του συμβάντος.

Ακυρώσεις στα περισσότερα απογευματινά δρομολόγια Παρισιού–Λονδίνου

Η αναστάτωση επηρεάζει και τη σύνδεση μεταξύ της γαλλικής και της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Reuters, οκτώ από τα δέκα τρένα που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Παρίσι προς το Λονδίνο μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδας εμφανίζονταν ως ακυρωμένα στον ιστότοπο της Eurostar κατά τον έλεγχο του πρακτορείου.

Δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν στον πολυσύχναστο σταθμό Γκαρ ντι Νορ του Παρισιού μετέδωσε ότι επιβάτες με κρατήσεις σε ακυρωμένα απογευματινά δρομολόγια ενημερώθηκαν πως δεν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν ούτε με τα βραδινά τρένα.

Στην ενημέρωση που επικαλείται το πρακτορείο δεν δίνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης των δρομολογίων. Οι επιβάτες μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση του τρένου τους και τις νεότερες ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.