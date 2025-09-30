Eurostat: Αύξηση των απελάσεων από χώρες της ΕΕ το β' τρίμηνο - Η Γαλλία στην κορυφή

Αυξημένος κατά 3,6% ήταν το β’ τρίμηνο του 2025 ο αριθμός των ανθρώπων που έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν μια χώρα της ΕΕ, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, 116.495 άνθρωποι απελάθηκαν από κάποια χώρα της ΕΕ, ενώ 28.355 άνθρωποι επέστρεψαν σε τρίτες χώρες μετά από εντολή απομάκρυνσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός που αφορά άτομα τρίτων χωρών ήταν αυξημένος κατά 12,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Συγκριτικά με το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ο αριθμός των εντολών αποχώρησης μειώθηκε κατά 6,3 % και ο αριθμός των επιστροφών σε τρίτες χώρες μειώθηκε κατά 0,8 %.

Πηγή: Eurostat

Οι χώρες προέλευσης

Μεταξύ των μη Ευρωπαίων πολιτών στους οποίους επιβλήθηκε εντολή αποχώρησης από χώρα της ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι περισσότεροι ήταν πολίτες της Αλγερίας (9.805), ακολουθούμενοι από το Μαρόκο (7.085) και την Τουρκία (6.310).

Όσον αφορά όσους επέστρεψαν σε τρίτες χώρες, οι περισσότεροι ήταν πολίτες της Γεωργίας (2.460), ακολουθούμενοι από την Τουρκία (2.020) και την Αλβανία (1.945).

Μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., ο μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που τους επιβλήθηκε η υποχρέωση να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγράφηκε στη Γαλλία (34.760), την Ισπανία (14.545) και τη Γερμανία (14.095). Η Γαλλία (3.685), η Γερμανία (3.445) και η Σουηδία (2.865) κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που επιστράφηκαν σε τρίτες χώρες.