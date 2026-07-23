Eurostat: Αύξηση των καυσίμων κατά 13,7% στην ΕΕ τον Ιούνιο

Την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και στα λιπαντικά αυτοκινήτων στην αγορά της ΕΕ κατέγραψε η έρευνα της Eurostat για τον Ιούνιο του 2026.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως τον Ιούνιο του 2026, η τιμή των καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 13,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Η αντίστοιχη αύξηση για τους μήνες τους Απριλίου και του Μαίου σε σχέση με το 2025 ήταν στο 20,8% και 20,7%.

Η αύξηση, δηλαδή, στις τιμές των καυσίμων συνεχίστηκε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Τον Ιούνιο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+26,0%), τη Λιθουανία (+23,5%), τη Ρουμανία (+23,1%), τη Φινλανδία (+22,0%) και το Λουξεμβούργο (+20,7%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+2,3%) και την Πολωνία (+5,8%), ενώ στις υπόλοιπες χώρες, οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από +7,9% στην Ισπανία έως +18,6% στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Eurostat, σε σύγκριση με τον Μάιο, τον Ιούνιο οι καταναλωτές στην ΕΕ είδαν τις τιμές του ντίζελ να μειώνονται κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 4,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026. Τον Μάιο του 2026, το ντίζελ είχε σημειώσει πτώση 5,8%, ενώ η βενζίνη είχε καταγράψει μικρή αύξηση 0,8% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026.



Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2026, οι τιμές του ντίζελ μειώθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (-11,3%), την Πολωνία (-9,7%) και τη Βουλγαρία (-9,4%), ενώ οι μικρότερες στην Ουγγαρία (-0,6%), την Ιταλία (-1,4%) και τη Σλοβενία (-1,6%).



Όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης, η Κύπρος (+0,7%) και η Ιταλία (+0,5%) ήταν οι μόνες χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν αυξήσεις μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2026. Οι υπόλοιπες χώρες σημείωσαν μειώσεις, με τις μεγαλύτερες να καταγράφονται στη Σουηδία (-7,8%), το Βέλγιο (-7,0%) και την Πολωνία (-6,6%).