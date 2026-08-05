Eurostat: Ένας στους έξι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καπνίζει καθημερινά

Έρευνα πραγματοποίησε η Eurostat σχετικά με τους χρήστες καπνού ή παρόμοιων προϊόντων καπνίσματος (πχ ηλεκτρονικά τσιγάρα, αυτοκόλλητα νικοτίνης ή προϊόντα θερμαινόμενου καπνού κ.ά) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα ευρήματα να δείχνουν πως παρά την ελαφρά μείωση για το 2025, η επικίνδυνη συνήθεια για την υγεία καλά κρατεί για κάποιους.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την Eurostat, το 2025 στην ΕΕ το 16,5% των ανθρώπων άνω των 16 ετών χρησιμοποιούσε καθημερινά προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα (ηλεκτρονικά τσιγάρα κτλ).

Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει ελαφρά μείωση σε σχέση με το 17,5% που καταγράφηκε το 2022.

Η πλειονότητα των ατόμων (77,5%) απάντησε ότι δεν χρησιμοποιεί τέτοια προϊόντα ή δεν τα είχε χρησιμοποιήσει κατά τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της συλλογής των δεδομένων.

Περισσότεροι οι άνδρες καπνιστές και οι μεσήλικες

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 20,8% των ανδρών κάπνιζε καθημερινά, έναντι 12,6% των γυναικών που είναι καπνίστριες. Και τα δύο ποσοστά σημείωσαν ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το 2022, οπότε το 22,2% των ανδρών και το 13,1% των γυναικών κάπνιζαν καθημερινά.

Eurostat





Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, το υψηλότερο ποσοστό καθημερινών χρηστών προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων καταγράφηκε στην ομάδα ηλικίας 35-49 ετών (21,3%), ακολουθούμενη από τις ομάδες 25-34 ετών (19,9%) και 50-64 ετών (19,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις νεότερες και στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, με 12,1% και 9,1% αντίστοιχα.

Οι πρωταθλήτριες χώρες στο κάπνισμα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα μεγαλύτερα ποσοστά καθημερινών καπνιστών καταγράφονται στη Βουλγαρία (26,3%), τη Σουηδία (23,9%) και την Κροατία (23,6%).

Αντίθετα, οι Κάτω Χώρες (9,9%), η Ιρλανδία (11,7%), το Βέλγιο (13,6%) και το Λουξεμβούργο (13,8%) παρουσίασαν τα χαμηλότερα ποσοστά στην έρευνα.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, βρίσκεται στην 4η θέση μαζί με την Κύπρο, καταγράφοντας 22,6% καθημερινούς καπνιστές στον πληθυσμό άνω των 16 ετών για το 2025, εμφανίζοντας μείωση του ποσοστού σε σχέση με το 2022 (24,2%).

Eurostat

Τέλος, όπως σημειώνει η Eurostat, σε 17 χώρες της ΕΕ το ποσοστό των ατόμων που έκαναν καθημερινή χρήση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων μειώθηκε μεταξύ 2022 και 2025. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία και το Λουξεμβούργο (κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες). Αντιθέτως, η Κροατία και η Λιθουανία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις (κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες).