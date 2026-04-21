Eurostat: Νέο κύμα ακρίβειας με «ράλι» στις ευρωπαϊκές τιμές καυσίμων - Ποια η θέση της Ελλάδας

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης, η αγορά καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισήλθε εκ νέου σε τροχιά έντονης ανόδου, σηματοδοτώντας ένα νέο κύμα πιέσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026, οι τιμές κινούνταν πτωτικά, τόσο σε επίπεδο μέσου όρου ΕΕ όσο και στις περισσότερες χώρες. Ωστόσο, ο Μάρτιος ανέτρεψε βίαια το σκηνικό.

Τα στοιχεία της Eurostat αποτυπώνουν με σαφήνεια την αλλαγή τάσης. Τον Μάρτιο του 2026, οι τιμές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν ετήσια άνοδο 12,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, με τη συντριπτική πλειονότητα των κρατών-μελών να ακολουθεί ανοδική πορεία.

Eurostat

Στην κορυφή των αυξήσεων βρέθηκαν η Γερμανία (+19,8%), η Ρουμανία (+19,6%), η Ολλανδία (+18,8%), η Λετονία (+18,5%) και η Αυστρία (+17,2%), σκιαγραφώντας έναν ενεργειακό «πυρετό» που εξαπλώνεται σε όλη την ήπειρο. Στον αντίποδα, Ουγγαρία και Σλοβενία αποτέλεσαν τις εξαιρέσεις, καταγράφοντας ήπιες ετήσιες μειώσεις, χωρίς ωστόσο να αποφύγουν τις μηνιαίες ανατιμήσεις.

Ιδιαίτερα εκρηκτική ήταν η εικόνα στο ντίζελ, το οποίο κατέγραψε ετήσια αύξηση 19,8%, έναντι 9,4% της βενζίνης. Σε μηνιαίο επίπεδο, η άνοδος υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρή, +19,1% για το ντίζελ και +10,6% για τη βενζίνη σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι αυξήσεις στο ντίζελ έλαβαν διαστάσεις «ράλι» σε χώρες όπως η Τσεχία και η Σουηδία (+27,6%), η Εσθονία (+26,8%), η Λετονία (+25,4%) και το Βέλγιο (+25,2%), ενώ πιο συγκρατημένες μεταβολές καταγράφηκαν στη Σλοβενία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Παρόμοια, αλλά ηπιότερη, ήταν η εικόνα στη βενζίνη, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να εντοπίζονται σε Βέλγιο, Σουηδία και Αυστρία.

Eurostat

Η ελληνική πραγματικότητα

Η Ελλάδα δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το νέο ενεργειακό κύμα. Αντιθέτως, βρέθηκε στις υψηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά τις αυξήσεις, ακολουθώντας τη γενικευμένη εκτίναξη του κόστους.

Συγκεκριμένα, η χώρα κατατάσσεται στην 8η θέση στην ΕΕ ως προς την αύξηση της τιμής του ντίζελ, με ποσοστό που προσεγγίζει το 24%, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη βενζίνη, η μηνιαία άνοδος διαμορφώθηκε λίγο πάνω από το 11%, επίσης υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ένωσης.

Ενδεικτική της μεταστροφής είναι η σύγκριση Φεβρουαρίου-Μαρτίου: ενώ τον Φεβρουάριο οι τιμές στην Ελλάδα εμφάνιζαν ετήσια πτώση της τάξης του 6%, μέσα σε μόλις έναν μήνα το σκηνικό ανετράπη πλήρως, με τις τιμές να καταγράφουν αύξηση περίπου 11% σε ετήσια βάση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανατροπή φαίνεται να διαδραμάτισαν οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επανέφεραν την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και πυροδότησαν νέο κύμα ανατιμήσεων.