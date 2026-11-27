Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 2025 τα νοικοκυριά στην ΕΕ διέθεσαν κατά μέσο όρο το 19% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι, ωστόσο, μεγάλες: το ποσοστό κυμάνθηκε από 10,9% στην Κύπρο έως 34,6% στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Ιδιοκατοίκηση και κόστος στέγασης στην Ελλάδα και την ΕΕ

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, το 2025, το 68% του πληθυσμού της ΕΕ διέμενε σε ιδιόκτητη κατοικία. Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, από 47% στη Γερμανία έως 94% στη Σλοβακία. Παρά τις διαφορές αυτές, το υψηλό κόστος στέγασης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Μετά την Ελλάδα, όπου οι δαπάνες στέγασης αντιστοιχούσαν στο 34,6% του διαθέσιμου εισοδήματος, ακολουθούν η Δανία με 27,7%, καθώς και η Σουηδία και η Γερμανία με ποσοστά περίπου 24%.

Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα. Για τα άτομα με εισόδημα κάτω από το 60% του εθνικού διάμεσου, όριο που η Eurostat συνδέει με τον κίνδυνο φτώχειας, το κόστος στέγασης απορροφούσε κατά μέσο όρο το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 59,3%.

Αντίστοιχα, για όσους έχουν εισόδημα ίσο ή υψηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου, οι δαπάνες στέγασης αντιστοιχούσαν στο 16% του διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ και στο 28,7% στην Ελλάδα.

Υπερβολική επιβάρυνση και τιμές κατοικιών

Ένας ακόμη δείκτης που χρησιμοποιεί η Eurostat για να αξιολογήσει την προσιτότητα της στέγης είναι το ποσοστό υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης (housing cost overburden rate). Ο δείκτης αφορά το ποσοστό των κατοίκων που διαμένουν σε νοικοκυριά όπου οι δαπάνες στέγασης υπερβαίνουν το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το 2025, σχεδόν ένας στους δέκα κατοίκους των πόλεων στην ΕΕ ζούσε σε νοικοκυριό με υπερβολική στεγαστική επιβάρυνση, έναντι περίπου 5% στις αγροτικές περιοχές. Η Ελλάδα κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά τόσο στις πόλεις, με 26,9%, όσο και στην ύπαιθρο, με 26,4%. Στις αστικές περιοχές ακολούθησε η Δανία με 19,7%, ενώ στις αγροτικές το ποσοστό της διαμορφώθηκε στο 10,4%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά στις πόλεις καταγράφηκαν στην Κύπρο και την Κροατία, με 2,6% σε καθεμία. Στις αγροτικές περιοχές, οι αντίστοιχες χαμηλές επιδόσεις, κοντά στο 2%, σημειώθηκαν στην Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.

Οι τιμές κατοικίας στην Ε.Ε αυξήθηκαν κατά 4,7%

Παράλληλα, η Eurostat καταγράφει την πορεία των τιμών κατοικιών και της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται σε ετήσια βάση και το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με άνοδο 4% στην ευρωζώνη και 4,7% στην ΕΕ. Το πρώτο τρίμηνο οι αυξήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 4,6% και 5,1%, αντίστοιχα.

Η διαδραστική έκδοση «Housing in Europe – 2026» συμπληρώνει την εικόνα με στοιχεία για την ποιότητα των κατοικιών, τις επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα και τις οικοδομικές άδειες ανά χώρα, προσφέροντας μια συνολική αποτύπωση των συνθηκών στέγασης και των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων.