Eurostat: Σε ποια χώρα οι εργαζόμενοι ζουν στο όριο της φτώχειας - Η θέση της Ελλάδας

Το να εργάζεται κανείς δεν δείχνει πλέον ικανό να του εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση κι αυτό ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία της Eurostat σοκάρουν αναφορικά με τους εργαζόμενους που ζουν στο όριο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα μάλιστα να βρίσκεται πολύ ψηλά σε αυτή τη «μαύρη» λίστα.

Ο κίνδυνος της φτώχειας δεν αφορά μόνο τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με περιστασιακή εργασία ή χωρίς απασχόληση. Το 2024, το 8,2% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω που δήλωσαν ότι εργάζονται (είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι) στην ΕΕ αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φτώχειας. Το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά χαμηλότερο για τις γυναίκες (7,3%) σε σύγκριση με τους άνδρες (9,0%).



Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (13,4%), ενώ το χαμηλότερο στη Φινλανδία (2,8%).

Πηγή: Eurostat

Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά σε αυτή τη θλιβερή λίστα, καθώς είναι στην πέμπτη θέση της κατάταξης, με το 10,7% των εργαζομένων να ζει στο όριο της φτώχειας και τους άνδρες εργαζόμενους να πλήττονται περισσότερο, καθώς το 13% ζει στο όριο της φτώχειας, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 7,6%.



Σε 22 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό των εργαζομένων σε κίνδυνο φτώχειας ήταν υψηλότερο για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες, με τη μεγαλύτερη διαφορά να παρατηρείται στη Ρουμανία (8,1 ποσοστιαίες μονάδες). Στη Γερμανία, τα ποσοστά ήταν ίσα για άνδρες και γυναίκες, ενώ στην Τσεχία, τη Λετονία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο, τα ποσοστά ήταν υψηλότερα για τις γυναίκες.