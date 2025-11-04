Breaking news icon BREAKING
NEWS

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και η Αττική

Οικονομία Εργαζόμενοι φτώχεια Eurostat

Eurostat: Σε ποια χώρα οι εργαζόμενοι ζουν στο όριο της φτώχειας - Η θέση της Ελλάδας

Ο κίνδυνος της φτώχειας δεν αφορά μόνο τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με περιστασιακή εργασία ή χωρίς απασχόληση.

Unsplash
Unsplash
Σοφία Χαραλαμπίδου avatar
Σοφία Χαραλαμπίδου

Το να εργάζεται κανείς δεν δείχνει πλέον ικανό να του εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση κι αυτό ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία της Eurostat σοκάρουν αναφορικά με τους εργαζόμενους που ζουν στο όριο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ελλάδα μάλιστα να βρίσκεται πολύ ψηλά σε αυτή τη «μαύρη» λίστα.

Ο κίνδυνος της φτώχειας δεν αφορά μόνο τα άτομα που ζουν σε νοικοκυριά με περιστασιακή εργασία ή χωρίς απασχόληση. Το 2024, το 8,2% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω που δήλωσαν ότι εργάζονται (είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι) στην ΕΕ αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο φτώχειας. Το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά χαμηλότερο για τις γυναίκες (7,3%) σε σύγκριση με τους άνδρες (9,0%).

Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (13,4%), ενώ το χαμηλότερο στη Φινλανδία (2,8%).

Πηγή: Eurostat
Πηγή: Eurostat

Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά σε αυτή τη θλιβερή λίστα, καθώς είναι στην πέμπτη θέση της κατάταξης, με το 10,7% των εργαζομένων να ζει στο όριο της φτώχειας και τους άνδρες εργαζόμενους να πλήττονται περισσότερο, καθώς το 13% ζει στο όριο της φτώχειας, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 7,6%.

Σε 22 χώρες της ΕΕ, το ποσοστό των εργαζομένων σε κίνδυνο φτώχειας ήταν υψηλότερο για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες, με τη μεγαλύτερη διαφορά να παρατηρείται στη Ρουμανία (8,1 ποσοστιαίες μονάδες). Στη Γερμανία, τα ποσοστά ήταν ίσα για άνδρες και γυναίκες, ενώ στην Τσεχία, τη Λετονία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο, τα ποσοστά ήταν υψηλότερα για τις γυναίκες.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία Εργαζόμενοι φτώχεια Eurostat

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader