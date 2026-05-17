Eurovision: Οι επιτροπές «έκαψαν» τον Akylas - Ποιες χώρες ψήφισαν Ελλάδα, τι έδωσε το televoting

Τα πάνω κάτω ήρθαν στη φετινή Eurovision με τα προγνωστικά να φεύγουν από το... παράθυρο και όλα τα φαβορί να «καταποντίζονται» στη βαθμολογία, μεταξύ των οποίων και ο Akylas με το «Ferto».

Νικήτρια λοιπόν της φετινής διοργάνωσης τραγουδιού Eurovision 2026 η Βουλγαρία, με την τριάδα να κλείνουν το Ισραήλ και η Ρουμανία, χώρες δηλαδή που το πρωί κανείς δεν θα περίμενε να φτάσουν τόσο ψηλά. Ο Akylas τελικά κατατάχθηκε στην 10η θέση ενώ η Κύπρος με το Jalla της Αντιγόνης κατέληξε στην 19η θέση.

Η στιγμή της ανακοίνωσης των βαθμών από τις κριτικές επιτροπές έφερε την πρώτη καθαρή εικόνα για τη θέση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Ο Akylas, που είχε ανέβει στη σκηνή της Βιέννης με το «Ferto», περίμενε μαζί με την ελληνική αποστολή να δει πώς θα αποτυπωθεί η προσπάθειά του στους πόντους των juries. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, όταν άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο της βαθμολογίας, η ελληνική συμμετοχή φάνηκε πως δεν είχε την ώθηση που θα χρειαζόταν από τις επιτροπές για να βρεθεί στις πολύ υψηλές θέσεις.

Eurovision 2026: Η θέση της Ελλάδας στις κριτικές επιτροπές

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας των juries, η Ελλάδα συγκέντρωσε 73 βαθμούς με το «Ferto» και βρέθηκε στη 12η θέση της κατάταξης των κριτικών επιτροπών. Ο Akylas έδωσε τη δική του μάχη στον τελικό, όμως το αποτέλεσμα των επιτροπών έδειξε πως η ελληνική συμμετοχή κινήθηκε πιο χαμηλά από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το τραγούδι.

Η Ελλάδα πήρε δύο φορές το απόλυτο 12άρι. Η Σερβία έδωσε 12 βαθμούς στον Akylas, ενώ το ίδιο έκανε και η Κύπρος, στηρίζοντας δυνατά την ελληνική συμμετοχή. Σημαντική ήταν και η βαθμολογία από τη Μολδαβία και την Πολωνία, που έδωσαν από 8 βαθμούς στο «Ferto». Από εκεί και πέρα, η ελληνική συμμετοχή συνέχισε να μαζεύει πόντους από αρκετές χώρες, χωρίς όμως να έρθει το μεγάλο κύμα βαθμών που θα την ανέβαζε περισσότερο.

Ποιες χώρες ψήφισαν την Ελλάδα

Στη συνολική βαθμολογία των κριτικών επιτροπών, η Ελλάδα πήρε 6 βαθμούς από το Σαν Μαρίνο και 6 από το Μαυροβούνιο, ενώ το Ισραήλ έδωσε 5 βαθμούς στο «Ferto». Η Σουηδία βαθμολόγησε την ελληνική συμμετοχή με 4 βαθμούς, ενώ η Εσθονία και η Αρμενία έδωσαν από 3 βαθμούς. Η Αυστραλία και η Αλβανία έδωσαν από 2 βαθμούς στον Akylas, ενώ η Αυστρία και η Λετονία πρόσθεσαν από 1 βαθμό.

Το αποτέλεσμα των επιτροπών άφησε την Ελλάδα στη 12η θέση με 73 βαθμούς, σε μια βραδιά όπου η συνέχεια θα κρινόταν πλέον από το televoting. Για τον Akylas και το «Ferto», η βαθμολογία των juries έδειξε πως υπήρχε στήριξη από συγκεκριμένες χώρες, αλλά όχι η ευρύτερη δυναμική που θα μπορούσε να φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στην κορυφή πριν από την ψήφο του κοινού.

Πώς ψήφισε το κοινό

Η ψηφοφορία από το κοινό: Η Αυστρία πήρε 5 βαθμούς, το Ηνωμένο Βασίλειο 0, η Λιθουανία 12, η Γερμανία 0, η Σουηδία 16, το Βέλγιο 0, η Σερβία 52, η Κύπρος 34, η Μολδαβία 183, η Κροατία 71, η Ουκρανία 167, η Αλβανία 85, η Ρουμανία 232, η Ελλάδα 147, η Μάλτα 8, η Τσεχία 9, η Νορβηγία 19, το Ισραήλ 220, η Πολωνία 17, η Ιταλία 147, η Φινλανδία 138, η Γαλλία 14, η Δανία 78, η Αυστραλία 122 και η Βουλγαρία 516.

Έτσι, συνολικά η Κύπρος πήρε 75 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα 220 βαθμούς.