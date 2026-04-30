Eurovision 2026: Από πού αγοράστηκαν τα περισσότερα εισιτήρια - Ποιες χώρες έκαναν την έκπληξη

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision είναι για τους fans του θεσμού κάτι σαν… Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί! Τον περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο και όταν ανοίγει η πλατφόρμα για την αγορά των εισιτηρίων είναι εκεί και κάνουν κλικ για να εξασφαλίσουν τις καλύτερες θέσεις!

Το ίδιο συμβαίνει και φέτος με τους φανατικούς θαυμαστές του διαγωνισμού να έχουν σπεύσει από το πρώτο δευτερόλεπτο για να αγοράσουν τα καλύτερα! Από ποιες χώρες όμως αγοράστηκαν τα περισσότερα εισιτήρια;

Παγκόσμιο φαινόμενο

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Αυστριακοί ήταν εκείνοι που αγόρασαν τα περισσότερα εισιτήρια για τη διοργάνωση που λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσά τους, τη Βιέννη. Ακολούθησαν πολίτες που μένουν σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία! Στην 5η θέση των χωρών που αγόρασαν τα περισσότερα εισιτήρια βρίσκονται οι ΗΠΑ γιατί η Eurovision έχει και εκεί φανατικούς θεατές! Ακολουθούν η Γαλλία, η Αυστραλία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ολλανδία.

Μετά τη δεκάδα συναντάμε κι άλλες χώρες - έκπληξη όπως τον Καναδά, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ Κονγκ, τη Νέα Ζηλανδία, τα νησιά του Σολομώντα, την Παραγουάη και τη Σρι Λάνκα. Μιλάμε πραγματικά για ένα παγκόσμιο φαινόμενο με θεατές σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.