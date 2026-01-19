Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 28 τραγούδια που διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

Στην τελική ευθεία για να αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή, 70η Eurovision, μπαίνει η ΕΡΤ αφού πλέον γνωρίζουμε τα 28 τραγούδια που αρχικά διεκδικούν την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό και στη συνέχεια θα κυνηγήσουν το Νο1 που θα τους στείλει στη Βιέννη (12, 14 και 16 Μαΐου).

«Sing for Greece»

Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε Ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον καλλιτέχνη το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Τις τρεις ξεχωριστές βραδιές του σόου «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», που θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.



Οι συμμετέχοντες

Στον Α’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν:

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ Ημιτελικό θα διαγωνιστούν οι:

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers