Eurovision 2026: Η Antigoni θα τα δώσει όλα για την Κύπρο - Διαγωνίζεται απόψε στον Β’ Ημιτελικό

Ο Β’ Ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, απευθείας από την ΕΡΤ1, στις 22.00. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον Μεγάλο Τελικό, θα εμφανιστούν απόψε οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Στον Β’ Ημιτελικό όμως θα δούμε και τις εμφανίσεις της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της περσινής νικήτριας Αυστρίας που έχουν προκριθεί στον Τελικό.

10 χρυσά εισιτήρια

Από τον Β’ Ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto».

Στον σχολιασμό οι Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η μετάδοση θα είναι επίσης διαθέσιμη από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Νωρίτερα πάντως, στις 21.00, η ΕΡΤ1 μάς βάζει και πάλι στο κλίμα της μεγάλης μουσικής γιορτής με το «Eurovision Night». Η εκπομπή με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Μιχάλη Μαρίνο θα δώσει πάσα στον Β’ Ημιτελικό και θα επιστρέψει αμέσως μετά το τέλος της διαγωνιστικής βραδιάς, με backstage στιγμές, συνεντεύξεις και όλο το παρασκήνιο της διοργάνωσης.