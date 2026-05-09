Eurovision 2026: Η… Βασίλισσα επιστρέφει - Η Βίκυ Λέανδρος ανοίγει τον Α’ ημιτελικό

Η βασιλική οικογένεια της Eurovision επιστρέφει στο σπίτι της! Η μοναδική Βίκυ Λέανδρος θα κοσμήσει για άλλη μια φορά τη σκηνή του διαγωνισμού, ανοίγοντας τον Α’ ημιτελικό, το βράδυ της Τρίτης 14 Μαΐου, με μια ολοκαίνουργια διασκευή της παγκόσμιας επιτυχίας της του 1967, «L’amour Est Bleu».

Έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τότε που η 15χρονη Λέανδρος ερμήνευσε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι για το Λουξεμβούργο, όταν η Βιέννη φιλοξένησε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1967.

Αυτή η εμφάνιση ξεκίνησε μια από τις πιο εκπληκτικές καριέρες στην ιστορία της Eurovision! Το τραγούδι της ανέβηκε στο #1 στα αμερικανικά Billboard Charts σε μια ορχηστρική εκδοχή του Paul Mauriat, ήταν επιτυχία στο Top 40 σε Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, Ιαπωνία και Γερμανία και έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους ύμνους της Eurovision όλων των εποχών.

Η Βίκυ, φυσικά, επέστρεψε θριαμβευτικά στον Διαγωνισμό το 1972 με το «Après Toi» χαρίζοντας στο Λουξεμβούργο την τρίτη του νίκη και κλέβοντας καρδιές σε όλη την Ευρώπη με την αξέχαστη φωνή της. Με πάνω από 55 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες και συναυλιακές περιοδείες σε όλο τον κόσμο, η Λέανδρος είναι μια πραγματική superstar της Eurovision.

Το Hall of Fame

Η φετινή επετειακή Eurovision γιορτάζει τα 70 της χρόνια και δεν θα μπορούσαν να μην παρελάσουν και άλλοι διάσημοι σταρ που έλαμψαν πάνω στη σκηνή της! Έτσι λοιπόν το interval act του μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου, φέρνει κοντά μερικούς από τους πιο αγαπημένους θρύλους της Eurovision σε ένα lineup που μοιάζει με Hall of Fame της Eurovision!

Στη σκηνή του διαγωνισμού θα δούμε τον Alexander Rybak, τον ωραίο αυτόν τύπο που το 2009 έγραψε ιστορία με το «Fairytale» και το αξέχαστο βιολί του για τη Νορβηγία. Παράλληλα επιστρέφει η Erika Vikman, η αγαπημένη των Φινλανδών οπαδών από τη Βασιλεία του 2025. Στη σκηνή θα δούμε και την Kristian Kostov που με το «Beautiful Mess» κατέκτησε τη 2η θέση για τη Βουλγαρία το 2017.

Από τη φετινή γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι Lordi! Οι πρωταθλητές της Αθήνας του 2006 επιστρέφουν πιο δυνατοί και πιο δυνατοί 20 χρόνια αργότερα... Αλληλούια! Θα δούμε επίσης και τον Max Mutzke, τον εκπρόσωπο της Γερμανίας του 2004, του οποίου το τραγούδι «Can’t Wait Until Tonight» χάρισε στη χώρα του την 8η θέση.

Ετοιμαστείτε για τη Miriana Conte που εκπροσώπησε τη Μάλτα το 2025 με το εντυπωσιακό «Serving», αλλά και για τη διάσημη Ruslana, που το 2004 με το «Wild Dances» κέρδισε για λογαριασμό της Ουκρανίας. Από την 70η Eurovision δεν θα λείπει και ο Verka Serduchka που το 2007 ερμήνευσε το «Dancing Lasha Tumbai» και τερμάτισε στη 2η θέση για την Ουκρανία. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές!