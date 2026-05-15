Eurovision 2026: Καταποντίζεται ο Akylas στα στοιχήματα - Μας πέρασε και η Αυστραλία

Κακά τα νέα από τα γραφεία στοιχημάτων που ενώ εδώ και εβδομάδες έδιναν την Ελλάδα στη 2η θέση με ολοένα και αυξανόμενες πιθανότητες για νίκη στη φετινή Eurovision, ξαφνικά μας έριξαν στην 3η θέση, λες και εξαφανιστήκαμε από τον χάρτη. Τι έχει συμβεί;

Σε σύγχυση το κοινό

Αμέσως μετά το τέλος του Β’ Ημιτελικού που το κοινό είχε εικόνα από όλες τις φετινές συμμετοχές, άλλαξαν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει που θα τοποθετήσει τα χρήματά του. Δεν είναι ότι η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» δεν αρέσει, το αντίθετο μάλιστα. Απλώς η ελληνική συμμετοχή και η εμφάνισή μας επί σκηνής βγαίνει κάπως... μπουκωμένη.

Συμβαίνουν πολλά πράγματα επί σκηνής, μπερδεύεται το κοινό, αποσπάται η προσοχή του από τον τραγουδιστή και όλο αυτό -ενδεχομένως- να του δημιουργεί μια οπτική φασαρία. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε να μας περνούν χώρες με χαλαρές μπαλάντες (θυμάστε παλιά που λέγαμε για τη χρονιά της μπαλάντας;) που ποντάρουν περισσότερο στη μουσική και λιγότερο στο σόου.

Πού βρισκόμαστε τώρα

Λίγο πριν από τον Α’ Ημιτελικό η Ελλάδα είχε 21% πιθανότητες νίκης, αλλά αμέσως κάτι δεν άρεσε στους fans και πήραμε την κατρακύλα για να φτάσουμε στο 8% (για λίγο πέσαμε και στο 7%). Αυτό σημαίνει -σύμφωνα με το eurovisionworld- πως πλέον έχουμε στρογγυλοκαθίσει στην 3η θέση.

φωτογραφία Eurovision / Instagram

Στο Νο1 έχει πια εκτοξευθεί η Φινλανδία συγκεντρώνοντας 43% πιθανότητες για νίκη. Η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen με το τραγούδι τους «Liekinheitin» αρέσουν πολύ και φυσικά έχουν συσπειρώσει και όλο το Σκανδιναβικό μπλοκ γύρω τους. Στη 2η θέση ανέβηκε η Αυστραλία που συγκεντρώνει 15% πιθανότητες για νίκη, όταν μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν κάπως άφαντη. Η Delta Goodrem με το «Eclipse» αρέσει παιδί μου, αρέσει, πως να το κάνουμε!

φωτογραφία Eurovision / Instagram

Στην 4η θέση και μια ανάσα από την Ελλάδα φιγουράρει το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle» να συγκεντρώνει 7% πιθανότητες για νίκη. Στο Νο5 σκαρφάλωσε η Ρουμανία με το «Choke me» που ερμηνεύει η Alexandra Căpitănescu και δίνει στη χώρα της 5% πιθανότητες για νίκη.

Η Δανία, που μέχρι πρότινος πάλευε με την Ελλάδα για τη 2η και 3η θέση, έχει πια πέσει στην 6η θέση με μόλις 4% πιθανότητες για νίκη, αφού από ότι φαίνεται ο Søren Torpegaard Lund και το «Før vi går hjem» δεν συγκίνησαν αρκετά τους Ευρωπαίους. Και τώρα τι; Τώρα χρειάζεται ψυχραιμία γιατί τα στοιχήματα δεν πέφτουν πάντα μέσα το είδαμε και πέρσι με την Αυστρία που την έδιναν 2η και τελικά ο JJ με το «Wasted love» της έφερε την πρωτιά!