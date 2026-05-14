Eurovision 2026: LIVE στον FLASH ο Β’ Ημιτελικός - Η Antigoni χορεύει τσιφτετέλι όλη την Ευρώπη

Τα μάτια της Ευρώπης είναι και πάλι στραμμένα στη Βιέννη όπου πραγματοποιείται ο Β’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision. Η Ελλάδα είναι πια ήρεμη καθώς το «Ferto» του Akyla πέρασε στον Τελικό του Σαββάτου (16/5), οι ελπίδες μας απόψε είναι με την Κύπρο που θέλει να περάσει κι αυτή και ποντάρει πολύ στο «Jalla» που ερμηνεύει η Antigoni. Στον αποψινό ημιτελικό διαγωνίζονται συνολικά 15 χώρες, αλλά μόνο 10 από αυτές θα προκριθούν στον τελικό.

Η βραδιά ξεκίνησε με τους δύο παρουσιαστές της φετινής Eurovision, Βικτόρια Σβαρόφσκι και Μίκαελ Οστρόφσκι να τραγουδούν μια τρολ εκδοχή του περσινού νικητήριου τραγουδιού «Wasted Love» του JJ.

Πρώτη χώρα που βγήκε στη σκηνή ήταν η Βουλγαρία με το δυναμικό «Bangaranga» που ερμήνευσε μοναδικά η Dara και ξεσήκωσε το στάδιο, αλλά και όλα τα Βαλκάνια!

Αμέσως μετά η Jiva ερμήνευσε την αισθαντική της μπαλάντα «Just Go» για λογαριασμό του Αζερμπαϊτζάν.

Μετά από δύο χρόνια απουσίας η Ρουμανία επέστρεψε στη Eurovision με την Alexandra Căpitănescu και το δυναμικό ροκ τραγούδι «Choke Me»!

Το Λουξεμβούργο συμμετείχε φέτος με την ξυπόλητη Eva Marija (με βιολί κι εκείνη) και το κομμάτι «Mother Nature», που θα μπορούσε να μας έρχεται και από άλλη δεκαετία, ήταν όμως χαλαρό και όμορφο να το ακούς.

Η Τσεχία επέλεξε να στείλει τον Daniel Žižka με το «Crossroads», ένα slow, αλλά πολύ slow κομμάτι!

Στη συνέχεια έγινε μια παύση στο διαγωνιστικό κομμάτι και στη σκηνή ανέβηκε η 17χρονη Monroe που ερμήνευσε το καταπληκτικό «Regarde» για λογαριασμό της Γαλλίας (είναι στις Big4 και πάει απευθείας στον Τελικό) που έχει να κερδίσει 49 χρόνια!

Επόμενη χώρα που διαγωνίστηκε ήταν η Αρμενία με τον Simon και το σούπερ δυναμικό τραγούδι «Paloma Rumba» που έχει κάτι που σου μένει και σε κάνει να θες να σηκωθείς να κάνεις λίγο… Jalla!

Η Ελβετία με τη Veronica Fusaro ερμήνευσε το «Alice», ένα πολύ γλυκό ροκ τραγούδι με ωραία αισθητική και δυνατό μπαλέτο λες και τα κορίτσια είχαν κάνει και λίγο Λοκατζήδες!

Στην 8η θέση εμφανίστηκε η Κύπρος με την 30χρονη Antigoni ως άλλη Σακίρα με το «Jalla» και κυριολεκτικά ξεσήκωσε το στάδιο με το τσιφτετέλι της, κούνησε για τα καλά όμως και την Ευρώπη που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν κάπως υποτονική!

Ακολούθησε ο Cosmo για λογαριασμό της Αυστρίας με το «Tanzschein» που δεν είχε και τόσο άγχος, αφού ως περσινή νικήτρια χώρα θα διαγωνιστεί απευθείας στον Τελικό και απλώς είχαμε την ευκαιρία να δούμε το τραγούδι που κάτι έχει και σου μένει…

Η Λετονία με την υπέροχη φωνή της Atvara συμμετείχε με το «Ēnā», μια υπέροχη μπαλάντα που αναδείκνυε τις φωνητικές ικανότητες της ερμηνεύτριας.