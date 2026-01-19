Eurovision 2026: Ο Akylas σέρνει τον χορό - Ποιοι άλλοι προηγούνται στα στοιχήματα για τη νίκη

Με το που ανακοινώθηκαν τα τραγούδια των υποψήφιων καλλιτεχνών που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision αμέσως ξεκίνησαν τα σχόλια, οι ψηφοφορίες, οι διαδικτυακοί τσακωμοί, αλλά και τα στοιχήματα!

Akylas, Good Job Nicky, Marseaux, Evangelia και Zaf φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις, όλα αυτά βέβαια δεν αποκλείεται να αλλάξουν μέχρι τις βραδιές των ημιτελικών (11 και 13 Φεβρουαρίου) όπου το κοινό που ψηφίζει θα δει ολοκληρωμένη την παρουσίαση των τραγουδιών!

«Φέρ’ το μας Ακύλα, φέρ’ το»

O Akylas (Μυτιληναίος) είναι σίγουρα αυτός που έκανε το μεγάλο μπαμ αυτές τις μέρες καθώς το τραγούδι του «Ferto» έκανε αμέσως αίσθηση, άρεσε στον κόσμο, είναι γρήγορο, είναι πιασάρικο σε βαθμό να… τρολάρει, έχει ρυθμό και beat, θυμίζει βέβαια τραγούδια που έχουμε ξαναδεί στη σκηνή της Eurovision. Τον νεαρό καλλιτέχνη με την πολύ ιδιαίτερη σκηνική παρουσία τον γνωρίσαμε το 2021 στο «The Voice of Greece».

Ο τραγουδιστής έγινε ευρύτερα γνωστός το 2024 με το hit single «Ατελιέ». Αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, σπούδασε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και εμπλούτισε το performance του με θεατρικά εργαστήρια. Μετά τη μετακόμισή του στην Αθήνα, ξεχώρισε μέσω viral διασκευών στο TikTok. Ταξίδεψε και τραγούδησε διεθνώς σε κρουαζιερόπλοια, διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό, σύγχρονο ήχο με ελληνική ταυτότητα. Το Eurovisionworld του δίνει 40% πιθανότητες να είναι αυτός που θα νικήσει στον Ελληνικό Τελικό.

Η... αθέατη πλευρά του Βαρθακούρη

Πολύ δυναμικό και ιδιαίτερο είναι και το «Dark Side of the Moon», που σίγουρα όταν το ακούς σου ακούγεται πιο ολοκληρωμένο ως τραγούδι. Ο Νικόλας Βαρθακούρης ή αλλιώς Good Job Nicky έχοντας πατέρα τον μοναδικό Γιάννη Πάριο, γεννήθηκε με τη μουσική στο αίμα του. Μεγαλώνοντας εκδήλωσε το ταλέντο του και άρχισε να κυκλοφορεί τα δικά του τραγούδια και αμέσως εντυπωσίασε σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθιστώντας τον μοναδικό στο είδος του.

Έχει γράψει τραγούδια για σπουδαίους καλλιτέχνες και έχει πραγματοποιήσει sold out εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει συμπράξει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το φιλανθρωπικό κίνημα GiantHeart. Το Eurovisionworld του δίνει 29% πιθανότητες να είναι αυτός που θα νικήσει στον Ελληνικό Τελικό.

Μετά την Times Square, τι;

Η Marseaux με το «Χάνομαι» λανσάρει ένα πιο… γιουροβιζιονικό τραγούδι και ελπίζει μέσω της διασημότητάς της να βγει πρώτη! Τα τραγούδια της έχουν σκαρφαλώσει στην κορυφή του YouTube και ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια streams. Το τελευταίο της hit «Τρέλανε μας» έχει γίνει viral, ενώ το 2021 αποτέλεσε τη νεότερη Ελληνίδα τραγουδίστρια που μπήκε σε Billboard στην Times Square.

Η Marseaux εντυπωσιάζει με την σκηνική της παρουσία και αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο εκρηκτικές ερμηνεύτριες. Το τραγούδι της για τη διεκδίκηση της εκπροσώπησης της χώρας μας το έχει επιμεληθεί ο hit-maker Solmeister που μαζί με την Marseaux αποτελούν ένα αχτύπητο δίδυμο! Το Eurovisionworld της δίνει 15% πιθανότητες να είναι αυτή που θα νικήσει στον Ελληνικό Τελικό.

«Άντε ποτήρια όλοι στον αέρα»

Μετά την περσινή της συμμετοχή με το «Vále», η Evangelia δοκιμάζει ξανά τις δυνάμεις της και αυτή τη φορά θέλει να κατακτήσει το Νο1. Με το «Paréa» είναι κάπως σαν να παντρεύει το δικό της στιλ, με παραδοσιακά στοιχεία και κάτι από… Μαρίνα Σάττι! Η Evangelia είναι πολυπλατινένια Ελληνοαμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή για τα δίγλωσσα φωνητικά της και το ξεχωριστό μείγμα ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και σύγχρονης ποπ μουσικής.

Έχει εμφανιστεί σε πάνω από 100.000 κόσμου σε μεγάλα φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα που επιλέχθηκε ως διεθνής πρέσβειρα του Spotify EQUAL. Το Eurovisionworld της δίνει 4% πιθανότητες να είναι αυτή που θα νικήσει στον Ελληνικό Τελικό.

Δεν πάει για… πλάκα

Ο ZAF τραγουδά το «Asteio» και φέρνει στη Eurovision τον δικό του νεανικό αέρα. Είναι ένας πολυτάλαντος κι αυτοδίδακτος καλλιτέχνης, που, αξιοποιώντας τη δύναμη των social media, κατάφερε να κάνει την απόλυτη δισκογραφική επιτυχία του 2023 και, μέσα σε ένα χρόνο, να συνεργαστεί επί σκηνής με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες και να συμπράξει με τον Chris Martin στη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ.

Συστήθηκε στο ευρύ κοινό με το «Πες», ένα τραγούδι που «ανέβασε» στο TikTok το καλοκαίρι του 2023 και είχε τεράστια απήχηση. Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε νέα τραγούδια (υπογράφοντας ο ίδιος τη μουσική, τους στίχους και την παραγωγή) και συνεργάστηκε σε live εμφανίσεις με τις ΜΕΛΙSSES, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Ελένη Φουρέιρα. Το Eurovisionworld του δίνει 1% πιθανότητα να είναι αυτός που θα νικήσει στον Ελληνικό Τελικό και για την ώρα ισοβαθμεί με τον D3lta που τραγουδά το «Mad about it» και την Tianora που ερμηνεύει το «Anatello».