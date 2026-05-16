Eurovision 2026: Ο FLASH στον Τελικό - «Χόρεψε» όλη την Ευρώπη ο Akylas με το «Ferto»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Η Eurovision και η Ευρώπη κινούνται σε ρυθμούς «Ferto» και ο Akylas ως φαβορί διεκδικεί την πρωτιά που θα φέρει και πάλι τη νίκη στην Ελλάδα μετά από 21 χρόνια! Η ΕΡΤ1 μεταδίδει απευθείας από τη Βιέννη τον Μεγάλο Τελικό μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης γιορτής της 70ής επετειακής διοργάνωσης.

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον αποψινό Τελικό, με σειρά εμφάνισης, είναι οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

φωτογραφία EBU

Το κοινό στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλήση, SMS ή online στο www.esc.vote.

Στον σχολιασμό του Τελικού βρίσκονται για δέκατη φορά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το αγαπημένο δίδυμο της Eurovision, μεταφέροντας με χιούμορ, εύστοχες παρατηρήσεις και τη μοναδική τους χημεία όλα όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle. Παράλληλα, η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής κριτικής επιτροπής και το ελληνικό 12άρι.

Η μετάδοση του Τελικού είναι διαθέσιμη και από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας και πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Ο Μεγάλος Τελικός

Η βραδιά ξεκίνησε με τον περσινό νικητή της Eurovision, JJ, που ερμήνευσε μοναδικά το συγκλονιστικό «Wasted love», ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που κέρδισε ποτέ τον διαγωνισμό, ενώ συγκλονιστικός ήταν και όταν ερμήνευσε το νέο του τραγούδι «Unknown» με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης!

Ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν έγινε η παρέλαση με τις σημαίες που γέμισε το Wiener Stadthalle με χρώμα και χαμόγελα. Πριν καλά - καλά ξεκινήσει να διαγωνίζεται το πρώτο τραγούδι ξεκίνησε και η ψηφοφορία!

Η Δανία ήταν η πρώτη χώρα που εμφανίστηκε στη σκηνή του Τελικού με τον Søren Torpegaard Lund που τραγούδησε το «Før Vi Går Hjem» και ήταν -όχι άδικα- από τα φαβορί!

Αμέσως μετά, στη 2η θέση (κανείς δεν έχει κερδίσει από αυτή τη θέση) είδαμε τη Γερμανία με τη Sarah Engels που ερμήνευσε το «Fire», ένα δυναμικό disco pop τραγούδι, και έβαλε… φωτιά στο στάδιο!

Τρίτος εμφανίστηκε ο Noam Bettan που τραγούδησε το «Michelle» για λογαριασμό του Ισραήλ, ένα πολύ όμορφο κομμάτι με γαλλικό στίχο. Θυμίζουμε πως Ισπανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Σλοβενία αποχώρησαν από τον διαγωνισμό εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ…

Η Βελίδα Essyla ερμήνευσε στην 4η θέση το κομμάτι «Dancing on the Ice», ένα κομμάτι που δεν το πίστεψε κανείς, να όμως που βρέθηκε στον Τελικό και ξεσήκωσε το κοινό!

Στο Νο5 εμφανίστηκε η Αλβανία με το συγκλονιστικό τραγούδι «Nân» που ερμήνευσε ο Alis μιλά για αποχωρισμό με τη μάνα που όσα χρόνια κι αν περάσουν θα σε περιμένει στην πόρτα… Εξαιρετικός!

Έκτος στη σκηνή της Eurovision βγήκε ο Akylas που τα έδωσε όλα, ήταν απίθανος, γεμάτος ενέργεια και κέφι και το «Ferto» του ξεσήκωσε τους πάντες!

Στην 7η θέση είδαμε την πανέμορφη Leleka για λογαριασμό της Ουκρανίας που ερμήνευσε το πολύ γλυκό «Ridnym».

Η Αυστραλία με την Delta Goodrem που το παλεύει τόσο πολύ να διακριθεί, βγήκε 8η, αλλά το «Eclipse» ξεχώρισε και αγαπήθηκε πολύ, ενώ από το πουθενά έγινε και φαβορί. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

Στο Νο9 είδαμε τους Lavina που ως άλλοι… Δαίμονες ερμήνευσαν το «Kraj Mene» για λογαριασμό της Σερβίας, ένα καψουροτράγουδο, όσο κι αν δεν του φάνηκε!

Με ένα νοσταλγικό κομμάτι που θύμιζε μια άλλη εποχή, κάτι σαν παλιό σινεμά διαγωνίστηκε στη 10η θέση η Μάλτα με τον Aidan και το «Bella». Λες και βλέπαμε ταινία σε θερινό, τι ωραία…

Η Τσεχία επέλεξε να στείλει τον Daniel Žižka με το «Crossroads», ένα slow, αλλά πολύ slow κομμάτι που εμφανίστηκε στην 11η θέση, αλλά μας φάνηκε σαν να κράτησε πολύ περισσότερες!

Στο Νο12 εμφανίστηκε η Βουλγαρία με το δυναμικό «Bangaranga» που ερμήνευσε μοναδικά η Dara και ξεσήκωσε το στάδιο, αλλά και όλα τα Βαλκάνια! Είναι από τις περιπτώσεις που ένα τραγούδι που περνάει κάτω από τα ραντάρ απογειώνεται στον ημιτελικό του και γίνεται φαβορί και μπράβο της!

Πολυφωνική και ατμοσφαιρική ήταν η Κροατία στη 13η θέση με τις πολύ ιδιαίτερες Lelek να ερμηνεύουν το «Andromeda», που ήταν σαν να έβλεπες ένα παραδοσιακό τραγούδι.