Eurovision 2026: Ο FLASH στον Β’ Ημιτελικό - Η μεγάλη μάχη της Antigoni

Από λεπτό σε λεπτό ξεκινά ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision στον οποίο διαγωνίζεται η Κύπρος με το «Jalla» και την Antigoni που παλεύει για την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5, εκεί όπου θα συναντήσει τον Akyla με το «Ferto» και τα άλλα μεγάλα φαβορί!

Λίγη ώρα μας χωρίζει από την έναρξη του δεύτερου σόου και ο κόσμος κατακλύζει ήδη το στάδιο και τους γύρω χώρους μετατρέποντας την πόλη της Βιέννης σε ένα ανοιχτό πάρτι!



Βίντεο: OGAE Greece pic.twitter.com/MdnAqiUJjS — Flash.gr (@flashgrofficial) May 14, 2026

Παρά τη βροχή και το τσουχτερό κρύο, στο Wiener Stadthalle επικρατεί πανικός! Οι τελευταίοι θεατές που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο προσέρχονται με τάξη, περνούν από τους ελέγχους ασφαλείας, αγοράζουν ρούχα και αναμνηστικά από το επίσημο κατάστημα με τα προϊόντα της Eurovision και πηγαίνουν στις θέσεις τους. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Β’ Ημιτελικό έχει ξεκινήσει…