Eurovision 2026: Ο FLASH στον Β’ Ημιτελικό - Η μεγάλη μάχη της Antigoni
Λίγη ώρα μας χωρίζει από την έναρξη του δεύτερου σόου και ο κόσμος κατακλύζει ήδη το στάδιο και τους γύρω χώρους μετατρέποντας την πόλη της Βιέννης σε ένα ανοιχτό πάρτι!
Από λεπτό σε λεπτό ξεκινά ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision στον οποίο διαγωνίζεται η Κύπρος με το «Jalla» και την Antigoni που παλεύει για την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16/5, εκεί όπου θα συναντήσει τον Akyla με το «Ferto» και τα άλλα μεγάλα φαβορί!
Παρά τη βροχή και το τσουχτερό κρύο, στο Wiener Stadthalle επικρατεί πανικός! Οι τελευταίοι θεατές που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο προσέρχονται με τάξη, περνούν από τους ελέγχους ασφαλείας, αγοράζουν ρούχα και αναμνηστικά από το επίσημο κατάστημα με τα προϊόντα της Eurovision και πηγαίνουν στις θέσεις τους. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Β’ Ημιτελικό έχει ξεκινήσει…