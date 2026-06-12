Eurovision 2026: Στην Ελλάδα η υψηλότερη απήχηση του διαγωνισμού - Τον είδε το 57,5% του πληθυσμού

Η EBU έβγαλε μια έκθεση αναφορικά με την απήχηση στο κοινό του Διαγωνισμού της Eurovision ανά χώρα. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα (ERT) αναφέρονται τα εξής: η Ελλάδα ήταν μία από τις αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις στην Eurovision 2026, τόσο σε επίπεδο απήχησης όσο και σε επίπεδο αφοσίωσης του κοινού. Η μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την ΕΡΤ1 και κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους βασικούς δείκτες.

Η Eurovision 2026 αποτέλεσε για την ΕΡΤ μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις της τελευταίας δεκαπενταετίας. Η Ελλάδα κατέγραψε: το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού που παρακολούθησε Eurovision στην Ευρώπη (57,5%), το υψηλότερο κοινό Τελικού από το 2011 (2,8 εκατ.), εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 69,2% και εντυπωσιακή απήχηση στους νέους με 83,7% στις ηλικίες 15-24 ετών.

Μεγάλη επιτυχία

Πιο αναλυτικά, 5,8 εκατομμύρια Έλληνες παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα λεπτό από κάποια από τις τρεις ζωντανές εκπομπές (δύο ημιτελικοί και τελικός), ποσοστό που αντιστοιχεί στο 57,5% του πληθυσμού. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης μεταξύ όλων των αγορών που μετρήθηκαν. Η Ελλάδα συγκέντρωσε 16,8 εκατομμύρια ώρες θέασης συνολικά, καταλαμβάνοντας την 5η θέση μεταξύ όλων των αγορών. Ο μέσος Έλληνας τηλεθεατής που παρακολούθησε Eurovision αφιέρωσε 2 ώρες και 54 λεπτά, την 5η υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που συνδύασαν πολύ υψηλή κάλυψη πληθυσμού και πολύ υψηλό χρόνο παρακολούθησης, γεγονός που αποδεικνύει εξαιρετικά ισχυρή εμπλοκή του κοινού.

Ο Μεγάλος Τελικός προσέλκυσε κατά μέσο όρο 2,812 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ελλάδα και σύμφωνα με την EBU, αυτό ήταν το υψηλότερο ελληνικό κοινό από το 2011. Το μερίδιο τηλεθέασης του Τελικού έφτασε το 69,2%, ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη (6η θέση συνολικά). Πρώτη ήταν η Φινλανδία με 92,8%, δεύτερη η Σουηδία με 85,5%, τρίτη η Νορβηγία με 83,4%, τέταρτη η Δανία με 79% και πέμπτη η Λιθουανία με 69,9%.

Στο νεανικό κοινό (15-24 ετών) η Eurovision σημείωσε στην Ελλάδα 83,7%, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές. Η Ελλάδα αναφέρεται ρητά από την EBU ως μία από τις αγορές με εξαιρετικά υψηλή απήχηση στο νεανικό κοινό. Η EBU επισημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέχθηκε στις χώρες που ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο τηλεθεατές στον Α΄ Ημιτελικό και μεταξύ 1,1-1,3 εκατομμυρίου τηλεθεατών στον Β΄ Ημιτελικό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή απήχηση του διαγωνισμού στη χώρα. Τον Μεγάλο Τελικό παρακολούθησαν οι άντρες σε ποσοστό 43% και οι γυναίκες σε ποσοστό 57%. Το 25% του κοινού ήταν ηλικίας 35-59 ετών, το 36% ήταν ηλικίας 60+, το 30% ήταν ηλικίας 25-34 ετών και το 9% ήταν ηλικίας 15-24 ετών.