Eurovision 2026: Το 12άρι της Klavdia και ο Akylas που έγινε… ηλεκτρονικό παιχνίδι

Την 1η Μαΐου αναχωρεί για τη Βιέννη η ελληνική αποστολή της Eurovision με τον Akyla επικεφαλής ώστε να ξεκινήσουν οι πρόβες που θα μας οδηγήσουν στη μεγάλη βραδιά του Α’ ημιτελικού την Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση και όλοι ελπίζουμε πως μόλις τον δούμε επί σκηνής θα αλλάξουν και προγνωστικά υπέρ μας και θα ξεκολλήσουμε από την 5η θέση που μας δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων.

Μέχρι όμως να αναχωρήσει ο Akylas για την αυστριακή πρωτεύουσα μπορούμε να τον έχουμε κυριολεκτικά μέσα στα χέρια μας, αφού ο καλλιτέχνης και το τραγούδι «Ferto» έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πρόκειται για ένα Arcade Game, τύπου endless runner, εμπνευσμένο από τον ρυθμό και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής, όπου οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Akyla να αποφύγει τα εμπόδια που συναντάει στον δρόμο προς τη Βιέννη και τον μεγάλο τελικό της Eurovision. To παιχνίδι είναι διαθέσιμο online μέσα από το desktop και φορητές συσκευές, στη διεύθυνση https://eurovision.ert.gr/fertothegame/

Αντίστροφη μέτρηση

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους δύο Ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision, στις 16 Μαΐου 2026, στις 22.00, απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από την ERT World, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα βρίσκονται για άλλη μια χρονιά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ η Klavdia θα ανακοινώσει τη βαθμολογία της ελληνικής επιτροπής και το 12άρι.

Στις τρεις μεταδόσεις, στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος 103,7 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μεϊδάνης, ο οποίος θα διανθίζει τα διαφημιστικά διαλείμματα με συνεντεύξεις και στοιχεία από την ιστορία του διαγωνισμού.

Επιπλέον, και οι τρεις βραδιές της Eurovision θα μεταδοθούν με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημιστικά μηνύματα στο Eurovision Channel, το ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Τις βραδιές των Ημιτελικών και του Τελικού, σε ρυθμούς Eurovision θα μας βάζει πριν από την έναρξη των shows, η ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1, ενώ αμέσως μετά τις μεταδόσεις από τη Βιέννη, θα ακολουθεί θεματική εκπομπή με σχολιασμό και όλο το παρασκήνιο από όσα συνέβησαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες του μεγαλύτερου μουσικού διαγωνισμού στον κόσμο.

Οι 35 χώρες που συμμετέχουν

Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα διαγωνιστούν 35 χώρες, από τις οποίες οι πέντε συμμετέχουν απευθείας στον Μεγάλο Τελικό, δηλαδή οι λεγόμενες «Big Four» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία. Η Ισπανία που ανήκε στις Big5 αποχώρησε από τον διαγωνισμό και ούτε καν θα τον μεταδώσει εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ.

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ στον Β’ Ημιτελικό η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία.

Τα τραγούδια που θα προκριθούν στον Τελικό, καθορίζονται από την ψήφο του κοινού και των Κριτικών Επιτροπών. Το κοινό στην Ελλάδα θα μπορεί να ψηφίσει με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, *Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, *Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β’ Ημιτελικό: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, *Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, *Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, *Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

* Με αστερίσκο σημειώνονται οι χώρες που συμμετέχουν απευθείας στον Τελικό.