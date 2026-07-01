Eurovision 2027: Και ο Καναδάς στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού - Πρώτη εμφάνιση στη Βουλγαρία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) και το νεότερο μέλος της, CBC/Radio-Canada, ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Καναδά, ανακοινώνουν ότι ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον 71ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2027 που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία.

Ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα που συμμετέχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μετά την είσοδο της Αυστραλίας το 2015 και θα διαγωνιστεί κανονικά στους Ημιτελικούς όπως όλες οι άλλες χώρες.

Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός του Καναδά για τη Eurovision είναι πολύ μεγάλος. Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στη Βιέννη, ο Καναδάς ήταν ανάμεσα στις 3 χώρες που συμμετείχαν πολύ μαζικά στην ψηφοφορία στην κατηγορία «Υπόλοιπος Κόσμος». Οι Καναδοί ήταν επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών εισιτηρίων εκτός Ευρώπης, με πολλούς να ταξιδεύουν στη Βιέννη για να παρακολουθήσουν τους Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό.

«Ιστορική μουσική σκηνή»

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που φέρνουμε στους Καναδούς τη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο! Η συμμετοχή μας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που ξεκινά τον επόμενο χρόνο στη Βουλγαρία, θα επιτρέψει στο καναδικό ταλέντο να παρουσιαστεί σε μία από τις πιο ιστορικές μουσικές σκηνές στον κόσμο. Θα επιτρέψει επίσης στους θαυμαστές στον Καναδά να συνεχίσουν να παρακολουθούν και να ψηφίζουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, όπως κάνουν εδώ και χρόνια, με την πρόσθετη συγκίνηση να βλέπουν τη δική τους χώρα να εκπροσωπείται στη σκηνή της Eurovision», δήλωσε η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του CBC/Radio-Canada, Μαρί Φιλίπ Μπουσάρντ.

«Ο διαγωνισμός συνεχίζει να καλωσορίζει τον κόσμο»

«Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε το CBC/Radio-Canada στην οικογένεια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ακόμη ένα σημάδι ότι, ενώ γεννήθηκε στην Ευρώπη, ο Διαγωνισμός συνεχίζει να καλωσορίζει τον κόσμο. Ο Καναδάς έχει μια περήφανη και αξέχαστη σύνδεση με τον Διαγωνισμό, με Καναδούς καλλιτέχνες, όπως η νικήτρια του 1988, Σελίν Ντιόν, να έχουν ανέβει στη σκηνή μας πολλές φορές αφήνοντας ένα διαρκές αποτύπωμα στο κοινό σε όλο τον κόσμο. Με το CBC/Radio-Canada να μπορεί πλέον να συμμετέχει στον Διαγωνισμό ως πλήρες μέλος της EBU, ανυπομονούμε να δούμε τον Καναδά να φέρνει τη δική του φωνή, δημιουργικότητα και ενέργεια στη σκηνή του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στη Βουλγαρία το 2027», σχολίασε ο CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στην EBU, Μάρτιν Γκριν.