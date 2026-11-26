Με τις προετοιμασίες για τη Eurovision 2027 να βρίσκονται σε εξέλιξη, η ΕΡΤ φαίνεται πως έχει ήδη καταλήξει στα πρόσωπα που θα αναλάβουν κομβικούς ρόλους στη φετινή διοργάνωση, από την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού μέχρι την παρουσίαση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τον Μάιο στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας τηλεόρασης αναμένεται να οριστικοποιήσει σύντομα τις αποφάσεις του, με τον Νίκο Μουτσινά και την Μπέττυ Μαγγίρα να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν το Sing for Greece

Η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν τα υποψήφια τραγούδια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας, αναμένεται να έχει στην παρουσίαση την Μπέττυ Μαγγίρα, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο.

Για τις τρεις διαγωνιστικές βραδιές του «Sing for Greece», που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, η ΕΡΤ φέρεται να έχει επιλέξει μια διαφορετική σύνθεση, με τον Νίκο Μουτσινά, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά να προορίζονται για την παρουσίαση.

Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Νίκος Μουτσινάς αναμένεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να αναλάβουν και την παρουσίαση των δύο ημιτελικών και του μεγάλου τελικού της Eurovision τον ερχόμενο Μάιο στη Βουλγαρία.

Ο διπλός ρόλος του Κωνσταντίνου Ρήγου

Στο καλλιτεχνικό σκέλος της διοργάνωσης, το πρόσωπο που προκρίνεται για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή είναι ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και χορογράφος αναμένεται να αναλάβει τόσο την καλλιτεχνική επιμέλεια του «Sing for Greece» όσο και τη σκηνική παρουσίαση του τραγουδιού που θα αναδειχθεί νικητής της ελληνικής διαδικασίας επιλογής και θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για το σύνολο των συντελεστών αναμένονται το προσεχές διάστημα. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα είναι η πρώτη φορά που η ΕΡΤ γνωστοποιεί τόσο νωρίς τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις διαφορετικές φάσεις της διοργάνωσης.