Eurovision: Ακούστε ολόκληρα τα πρώτα 14 τραγούδια που διεκδικούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Τα πρώτα 14 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά το απόγευμα του Σαββάτου (17/1).

Πρόκειται για τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικό του ελληνικού διαγωνισμού που θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου, τα οποία παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «EurovisionGR» της ΕΡΤ1.

Το Σαββατοκύριακο αυτό σηματοδοτεί την πρώτη ολοκληρωμένη ακρόαση των τραγουδιών του Εθνικού Τελικού.

Σήμερα (17/1) παρουσιάστηκαν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού, με τη σειρά εμφάνισης που έχει ήδη ανακοινωθεί για τη ζωντανή βραδιά της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου.

Αντίστοιχα, αύριο Κυριακή (18/1) θα ακουστούν τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα τραγούδια:

«The other side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Ακύλας

«Parea», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», STEFI

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«YOU & I», STYLIANOS

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa