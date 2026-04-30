Eurovision: Εντυπωσιακή άνοδος για τον Akyla - Σε ποια θέση τον δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων

Ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική δείχνει να έχει το «Ferto» που τις τελευταίες μέρες… καλπάζει!

Βασίλης Ανδριτσάνος

Με αισιοδοξία στις βαλίτσες του ο Akylas αναχωρεί την Πρωτομαγιά για τη Βιέννη καθώς το Σάββατο 2 Μαΐου ξεκινούν οι τεχνικές πρόβες των αποστολών και όλοι θα είναι έτοιμοι για να αρχίσει η μεγάλη γιορτή της Eurovision ελπίζοντας να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα!

Η αισιοδοξία που έχει ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή, 70ή διοργάνωση έχει να κάνει και με το γεγονός πως μετά από αρκετές εβδομάδες τα γραφεία των στοιχημάτων τον δίνουν και πάλι πολύ ψηλά!

2ος ο Akylas στα στοιχήματα

Η ελληνική συμμετοχή και το «Ferto» έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Με το που ανακοινώθηκε το κομμάτι ο Akylas εκτοξεύτηκε στο Νο2 των γραφείων στοιχημάτων με πολλές πιθανότητες να φέρει το έπαθλο στην Ελλάδα. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, η ελληνική συμμετοχή έπεφτε και είχε φτάσει στην 5η θέση.

Τις τελευταίες ώρες όμως το «Ferto» έχει πάρει και πάλι τα πάνω του και ο Akylas επέστρεψε στο Νο2 με τα γραφεία στοιχημάτων να του δίνουν 13% πιθανότητες να κερδίσει τον φετινό διαγωνισμό.

Στο Νο1 παραμένει αμετακίνητη από την αρχή η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύουν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen. Σύμφωνα με το eurovisionworld το συγκεκριμένο κομμάτι έχει 29% πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Στην 3η θέση έπεσε η Δανία με το «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund να συγκεντρώνει 10% πιθανότητες για νίκη.

Ακολουθούν στην 4η θέση η Γαλλία με τη Monroe να τραγουδάει το «Regarde» και να συγκεντρώνει 9% πιθανότητες να πάρει τη νίκη για τη χώρα της και στην 5η θέση η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» και 8% πιθανότητες να κερδίσει τον Μάιο στη Βιέννη. Αν μη τι άλλο, θα το ζήσουμε το θρίλερ!

