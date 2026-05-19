Eurovision: Φρενίτιδα με την DARA στη Σόφια - Ξέφρενοι χοροί υπό τους ήχους του «Bangaranga»

Με μια μεγαλειώδη εκδήλωση στην πλατεία «Knyaz Alexander I», οι κάτοικοι της βουλγαρικής πρωτεύουσας, υποδέχτηκαν την DARA που χάρισε στη χώρα την πρώτη νίκη στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurovision. Ο Δήμος Σόφιας και ο εθνικός τηλεοπτικός φορέας BNT διοργάνωσαν ένα ειδικό σόου όπου μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν μαζί την επιτυχία.

Η DARA περπάτησε στο κόκκινο χαλί, μήκους 60 μέτρων, πριν ανεβεί στην σκηνή και ερμηνεύσει μπροστά στους χιλιάδες παρευρισκόμενους την επιτυχία «Bangaranga» που κατέκτησε ολόκληρη την Ευρώπη.

Dara was welcomed back to Bulgaria today with an enormous homecoming party in Sofia, where she performed Bangaranga and was gifted a key to the city by the Mayor. #Eurovision pic.twitter.com/sDFEd2mkIb — sᴜᴘᴇʀ ᴛᴠ (@superTV247) May 19, 2026

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα θερμό καθώς ακόμη και ο δήμαρχος της γενέτειράς της, Βάρνα, έσπευσε να τη συγχαρεί. Στην ειδική εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ατανάς Πεκάνoβ.

Η νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision, DARA, έφτασε στη Σόφια εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών / Reuters

Στη σκηνή που στήθηκε, ο δήμαρχος της Σόφιας, Βασίλ Τερζίεβ, της παρέδωσε ένα συμβολικό κλειδί αναφέροντας της πως «με αυτό άνοιξες τις καρδιές μας. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που βλέπω αυτή την ενέργεια εδώ στην πλατεία, για να σου δείξουμε πόσο σε αγαπάμε. Σου εύχομαι να συνεχίσεις να λαμβάνεις την αγάπη του κόσμου».

Μπορεί η Σόφια να διοργανώσει την επόμενη Eurovision;

Αμέσως μετά τη νίκη της Βουλγαρίας στον 70ο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να αναρωτηθούν κατά πόσον η χώρα είναι ικανή να διοργανώσει μιας τέτοιας κλίμακας εκδήλωση.

Τόσο ο βουλγάρικος δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός όσο και αξιωματούχοι επιμένουν πως η Σόφια διαθέτει την απαραίτητη δυναμική για να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή γεγονότα, επισημαίνοντας τις καλές υποδομές, την αύξηση του τουρισμού και την εμπειρία της πόλης από προηγούμενα μεγάλης κλίμακας φόρουμ.

Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι αρκετές πρωτοβουλίες που έχουν προγραμματιστεί αναμένεται να συμβάλουν στην καθιέρωση της πρωτεύουσας ως πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία αποσύρθηκε αρκετές φορές από τον μουσικό διαγωνισμό κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε η δημόσια τηλεόραση BNT, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συμμετοχή της χώρας. Ήδη από το 2014, η χώρα ανακοίνωσε ότι δεν μπορούσε να καλύψει το υψηλό κόστος συμμετοχής, ενώ το ίδιο συνέβη και το 2019, όταν η BNT δήλωσε επίσημα ότι η Eurovision ξεπερνά τις οικονομικές της δυνατότητες. Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τον πληθωρισμό, τις περικοπές στον προϋπολογισμό και τη δυσκολία εξεύρεσης σταθερών χορηγών.

Παράλληλα, υπήρχαν και ζητήματα σχετικά με το ενδιαφέρον της κρατικής τηλεόρασης για τον θεσμό, καθώς αρκετές συμμετοχές βασίζονταν σε εξωτερική χρηματοδότηση και ιδιωτική στήριξη.

Υπενθυμίζεται δε ότι το 2015, η Σόφια είχε διοργανώσει με ιδιαίτερη επιτυχία την παιδική Eurovision (αν και αποτελεί έναν μικρότερης κλίμακας διαγωνισμό).