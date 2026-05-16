Eurovision: «Φρούριο» η Βιέννη πριν τον τελικό - Μεγάλη διαδήλωση για την Παλαιστίνη, δείτε βίντεο

Λίγες ώρες μένουν για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη, με την πρωτεύουσα της Αυστρίας να κινείται ήδη σε ρυθμούς ESC. Αν και ο καιρός τις τελευταίες μέρες δεν έκανε το χατίρι στους επισκέπτες, καθώς υπήρχε αρκετή βροχή και κρύο, οι λάτρεις της Eurovision δεν πτοήθηκαν και την τελευταία εβδομάδα περισσότεροι από 70 χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο έχουν βρεθεί στη Βιέννη.

Για τον αποψινό τελικό, τα μέτρα ασφαλείας, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες, είναι ιδιαίτερα αυστηρά, καθώς ισχύει «No Bag Policy», ενώ γίνεται και έλεγχος τύπου αεροδρομίου πριν μπει κανείς είτε στην αρένα είτε στο Eurovision Village. Μεγάλο μέρος του κέντρου της Βιέννης θα παραμείνει κλειστό, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στις συγκοινωνίες.

Την ίδια ώρα, λίγες ώρες πριν την έναρξη του τελικού, μεγάλη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιείται στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Βιέννης με αποτέλεσμα η πόλη να θυμίζει «φρούριο», όπως καταγράφει και ο φακός του FLASH.

Χαρακτηριστικό είναι βίντεο που δείχνει ελικόπτερα της αυστριακής αστυνομίας να πετούν πάνω από τη Βιέννη στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που τηρούνται στην πόλη.