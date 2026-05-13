Eurovision- Η Δήμαρχος Σερρών στον Flash πριν τον τελικό: Ο Ακύλας είναι ήδη νικητής στις καρδιές μας

Στις Σέρρες έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιμασίες για το βράδυ του Σαββάτου. Η καρδιά της πόλης, η πλατεία Κρονίου, θα χτυπήσει στον ρυθμό του Ακύλα και του «Φέρτο», αφού η απόφαση της Δημάρχου, που αφουγκράζεται το συναίσθημα των δημοτών, είναι να στηθεί γιγαντοοθόνη και όλοι οι πολίτες να βρεθούν δίπλα του έστω και με τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα απόσταση από τη Βιέννη.

Η Δήμαρχος Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα, μιλάει στον Flash για τη βραδιά του τελικού και μοιράζεται μαζί μας τα δικά της συναισθήματα για τον Ακύλα, αλλά και των δημοτών της πόλης: «Ο Δήμος Σερρών στέκεται με υπερηφάνεια και αγάπη στο πλευρό του δικού μας Ακύλα, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η χαρά και η συγκίνηση σε ολόκληρη την πόλη και τον Νομό Σερρών είναι μεγάλη, καθώς ένας νέος άνθρωπος από τον τόπο μας καταφέρνει να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να κάνει περήφανη όλη την Ελλάδα.

Ο Ακύλας είναι ένα εξαιρετικά αγαπητό, ευαίσθητο και ταλαντούχο παιδί. Με αισιοδοξία, επιμονή και σκληρή δουλειά κατάφερε να ξεχωρίσει και να αποτελέσει παράδειγμα για όλα τα παιδιά, αποδεικνύοντας ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα όταν τα κυνηγάμε με πίστη και αφοσίωση.

Για τον μεγάλο τελικό της Eurovision, ο Δήμος Σερρών διοργανώνει δημόσια προβολή σε γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου, ώστε όλες οι Σερραίες και όλοι οι Σερραίοι να παρακολουθήσουμε τον μουσικό διαγωνισμό και να στείλουμε όλη τη θετική μας ενέργεια στον Ακύλα.

Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή επιτυχία. Ο Ακύλας είναι ήδη νικητής στις καρδιές μας!»