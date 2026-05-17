Eurovision: Η Βουλγαρία κατέρριψε τα προγνωστικά και «έσβησε» τα φαβορί - Η πρώτη δήλωση του Akylas

Την απόλυτη ανατροπή κατάφερε να κάνει η εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στη φετινή Eurovision η οποία κατέρριψε όλα τα προγνωστικά και έφτασε στην κορυφή χαρίζοντας τη νίκη για πρώτη φορά στη χώρα της με το «Bangaranga».

Η Dara εμφανίστηκε στη 12η θέση τη μεγάλη βραδιά και συγκέντρωσε 516 βαθμούς κερδίζοντας τη στήριξη τόσο των επιτροπών όσο και του κοινού αφού και στις δυο περιπτώσεις βγήκε πρώτο, γεγονός σπάνιο τα τελευταία χρόνια του θεσμού. Το τραγούδι υπογράφει μια διεθνής δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από την Anne Judith Wik (Νορβηγία), τον Cristian Tarcea (Ρουμανία), την Darina Nikolaeva Yotova (το πραγματικό όνομα της Dara) και τον Δημήτρη Κοντόπουλο, σε παραγωγή του Starchyld X. Επίσης η Βικτώρια Χαλκίτη συνόδευσε επί σκηνής την τραγουδίστρια στα φωνητικά.

Η Βουλγαρία έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό 14 φορές από το ντεμπούτο της το 2005 στο Κίεβο. Μέχρι σήμερα, η καλύτερη επίδοσή της ήταν η δεύτερη θέση που είχε αποσπάσει ο Kristian Kostov με το «Beautiful Mess» το 2017.

Τη δεύτερη θέση της φετινής διοργάνωσης κατέκτησε το Ισραήλ με 343 βαθμούς και την τρίτη η Ρουμανία με 296. Ακολουθούν η Αυστραλία με 287, η Ιταλία με 281, η Φιλανδία με 279, η Δανία με 243, η Μολδαβία με 226 και η Ουκρανία με 221 βαθμούς.

Ο Ακύλας με το «Ferto», κατέλαβε την 10η θέση συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς, ενώ η Κύπρος με την Aντιγόνη Μπάξτον και το τραγούδι «Jalla» βρέθηκε στην 19η θέση με 75.

Αkylas: Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision 2026, ο Ακύλας στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1 για τον διαγωνισμό, δήλωσε στενοχωρημένος για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα: ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ. Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι: Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη ευκαιρία να το ζήσω. Ευχαριστώ, και σας αγαπώ πολύ».

Οι κριτικές επιτροπές «έθαψαν» τον Akylas

Η στιγμή της ανακοίνωσης των βαθμών από τις κριτικές επιτροπές έφερε την πρώτη καθαρή εικόνα για τη θέση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Ο Akylas, που είχε ανέβει στη σκηνή της Βιέννης με το «Ferto», περίμενε μαζί με την ελληνική αποστολή να δει πώς θα αποτυπωθεί η προσπάθειά του στους πόντους των juries. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, όταν άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο της βαθμολογίας, η ελληνική συμμετοχή φάνηκε πως δεν είχε την ώθηση που θα χρειαζόταν από τις επιτροπές για να βρεθεί στις πολύ υψηλές θέσεις.

Eurovision 2026: Η θέση της Ελλάδας στις κριτικές επιτροπές

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας των juries, η Ελλάδα συγκέντρωσε 73 βαθμούς με το «Ferto» και βρέθηκε στη 12η θέση της κατάταξης των κριτικών επιτροπών. Ο Akylas έδωσε τη δική του μάχη στον τελικό, όμως το αποτέλεσμα των επιτροπών έδειξε πως η ελληνική συμμετοχή κινήθηκε πιο χαμηλά από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το τραγούδι.

Η Ελλάδα πήρε δύο φορές το απόλυτο 12άρι. Η Σερβία έδωσε 12 βαθμούς στον Akylas, ενώ το ίδιο έκανε και η Κύπρος, στηρίζοντας δυνατά την ελληνική συμμετοχή. Σημαντική ήταν και η βαθμολογία από τη Μολδαβία και την Πολωνία, που έδωσαν από 8 βαθμούς στο «Ferto». Από εκεί και πέρα, η ελληνική συμμετοχή συνέχισε να μαζεύει πόντους από αρκετές χώρες, χωρίς όμως να έρθει το μεγάλο κύμα βαθμών που θα την ανέβαζε περισσότερο.

Ποιες χώρες ψήφισαν την Ελλάδα

Στη συνολική βαθμολογία των κριτικών επιτροπών, η Ελλάδα πήρε 6 βαθμούς από το Σαν Μαρίνο και 6 από το Μαυροβούνιο, ενώ το Ισραήλ έδωσε 5 βαθμούς στο «Ferto». Η Σουηδία βαθμολόγησε την ελληνική συμμετοχή με 4 βαθμούς, ενώ η Εσθονία και η Αρμενία έδωσαν από 3 βαθμούς. Η Αυστραλία και η Αλβανία έδωσαν από 2 βαθμούς στον Akylas, ενώ η Αυστρία και η Λετονία πρόσθεσαν από 1 βαθμό.

Το αποτέλεσμα των επιτροπών άφησε την Ελλάδα στη 12η θέση με 73 βαθμούς, σε μια βραδιά όπου η συνέχεια θα κρινόταν πλέον από το televoting. Για τον Akylas και το «Ferto», η βαθμολογία των juries έδειξε πως υπήρχε στήριξη από συγκεκριμένες χώρες, αλλά όχι η ευρύτερη δυναμική που θα μπορούσε να φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στην κορυφή πριν από την ψήφο του κοινού.

Πώς ψήφισε το κοινό

Η ψηφοφορία από το κοινό: Η Αυστρία πήρε 5 βαθμούς, το Ηνωμένο Βασίλειο 0, η Λιθουανία 12, η Γερμανία 0, η Σουηδία 16, το Βέλγιο 0, η Σερβία 52, η Κύπρος 34, η Μολδαβία 183, η Κροατία 71, η Ουκρανία 167, η Αλβανία 85, η Ρουμανία 232, η Ελλάδα 147, η Μάλτα 8, η Τσεχία 9, η Νορβηγία 19, το Ισραήλ 220, η Πολωνία 17, η Ιταλία 147, η Φινλανδία 138, η Γαλλία 14, η Δανία 78, η Αυστραλία 122 και η Βουλγαρία 516.

Έτσι, συνολικά η Κύπρος πήρε 75 βαθμούς, ενώ η Ελλάδα 220 βαθμούς.