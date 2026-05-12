Eurovision: Ο FLASH στο Wiener Stadthalle της Βιέννης - Τι ώρα βγαίνει στη σκηνή ο Akylas
Ο κόσμος μπαίνει στο στάδιο όπου σε λίγη ώρα ξεκινά ο Α’ Ημιτελικός. Όλοι περιμένουν με αγωνία να τον δουν επί σκηνής με το «Ferto»!
Ο κακός καιρός που επικρατεί σήμερα στην Αυστριακή πρωτεύουσα δεν εμποδίζει τους χιλιάδες θεατές που προσέρχονται αυτή την ώρα στο Wiener Stadthalle όπου σε λίγο (ΕΡΤ1, 22.00) ξεκινά ο Α’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision. Παντού επικρατεί ένα κλίμα γιορτής!
Η Ελλάδα διαγωνίζεται στην 4η θέση και ο Akylas με το «Ferto» αναμένεται να βγει στον αέρα στις 22.22 για να ξεσηκώσει τα εκατομμύρια θεατών ανά την υφήλιο που θα δουν τον διαγωνισμό!
«Βρισκόμαστε έξω από το στάδιο, εδώ όπου σε λίγη ώρα θα γίνει ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision και η Ελλάδα θα διαγωνιστεί για την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό. Η πρόκριση είναι σίγουρη και όλα θα κριθούν στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου για το ποια θέση θα πάρει η Ελλάδα και αν τελικά ο Akylas θα είναι ο μεγάλος νικητής της Eurovision. Το κλίμα στη Βιέννη είναι εορταστικό και η διοργάνωση είναι έτοιμη να τιμήσει τα 70 χρόνια του διαγωνισμού.
Όσον αφορά τη συμμετοχή μας και τον Akyla, το «Ferto» είναι ένα σύνθημα που αντηχεί σε όλη την Ευρώπη. Το κλίμα που επικρατεί εδώ από fans και δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη είναι πολύ θετικό και επιβεβαιώνει γιατί ο Akylas και το «Ferto» διεκδικούν τη νίκη. Καλή επιτυχία Ακύλα, καλή επιτυχία Ελλάδα και… Ferto», μας λέει η Τζένη Κανελλοπούλου από τον OGAE Greece.
Καλή επιτυχία έσπευσε να ευχηθεί στον Akyla και η Βίκυ Λέανδρος με την οποία συναντήθηκαν στα παρασκήνια λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε μαζί μας ένα story από αυτή τη συνάντηση στο Instagram. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και σε λίγα λεπτά η Ελλάδα θα απογειώσει την Ευρώπη!