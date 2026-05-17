Eurovision: Ο πανηγυρισμός του Δημήτρη Κοντόπουλου που μελοποίησε το Bangaranga - «Είμαι εν βρασμώ»

Μπορεί η Ελληνική συμμετοχή με τον Akylas να μην έφερε στη χώρα το τρόπαιο της Eurovision αλλά έχουμε πολλούς λόγους να πανηγυρίζουμε για την κατάταξη του Τελικού.

Αρχικά διότι είμαστε τη δεκάδα και κατά δεύτερον διότι το νικητήριο τραγούδι έχει μια εσάνς από Ελλάδα. Πίσω από τη μουσική η οποία ξετρέλανε το ευρωπαϊκό, και όχι μόνο, κοινό βρίσκεται και ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος ενώ τα φωνητικά της Dara έκανε η Βικτόρια Χαλκίτη. Επίσης, τη διαχείριση των social media της βουλγαρικής αποστολής έκανε ο Τίμος Ηλίας.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος μετά από πολλές συμμετοχές τόσο με την Ελλάδα όσο και με άλλες χώρες σε προηγούμενες χρονιές στον διαγωνισμό πανηγυρίζει πλέον την πρώτη του νίκη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το τέλος του Τελικού, ο Δημήτρης Κοντόπουλος ένας δήλωσε «είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, τα συναισθήματα μου είναι αυτή τη στιγμή… εν βρασμώ».

Φυσικά πανηγύρισε αυτή την κατάκτηση έξαλλα αφού επέστρεψε ξανά στο επίκεντρο της Eurovision, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο «δυνατά χαρτιά» της ευρωπαϊκής pop παραγωγής.