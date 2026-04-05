Eurovision: Οδηγός καλής συμπεριφοράς - Τι πρέπει να κάνουν όσοι συμμετέχουν στη γιορτή του τραγουδιού

«Ενωμένοι με τη μουσική» είναι το σλόγκαν της Eurovision, από φέτος όμως θα είμαστε ενωμένοι και με τον κώδικα καλής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρήσουν πιστά όλοι όσοι παραβρεθούν τον Μάιο στη Βιέννη!

Πόσες φορές άραγε στο παρελθόν έχουμε δει καλλιτέχνες θα εκφράζουν πολιτικές θέσεις στις συνεντεύξεις τους ή το κοινό να γιουχάρει τη συμμετοχή μιας χώρας. Η EBU βάζει τέλος σε όλα αυτά για να διαφυλάξει το κύρος του μουσικού διαγωνισμού που όπως λέει «έχει τις ρίζες του στις αξίες της οικουμενικότητας, της ισότητας, της συμμετοχής και της παράδοσής του να γιορτάζει τη διαφορετικότητα μέσω της μουσικής!»

Το θέμα των διαγωνιζόμενων έχει λυθεί, αφού πλέον έχουν καταργηθεί οι επίσημες συνεντεύξεις (πραγματοποιείται μόνο η συνέντευξη του νικητή) και δεν μπορεί ο κάθε καλλιτέχνης να εκφραστεί για θέματα επικαιρότητας, πολιτικής, να χασμουρηθεί (σας θυμίζει κάτι;), να κάνει χειρονομίες κλπ. Πώς όμως μπορείς να αποτρέψεις από το να μην συμβούν περιστατικά σαν αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια όπου ξεχνιέται το μουσικός και στη θέση του μπαίνει ο όρος πολιτικός διαγωνισμός τραγουδιού;

Ο Akylas με τους εκπροσώπους της Φινλανδίας στη Eurovision 2026, Linda Lampenius και Pete Parkkonen

Τι πρέπει, τι δεν πρέπει

Η EBU θεσπίζει έναν κώδικα δεοντολογίας ώστε να διασφαλίσει πως οι καλλιτέχνες μπορούν να επιδείξουν τα ταλέντα τους χωρίς πολιτική επιρροή και μέσα σε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα γιορτής και ενότητας. Ο κώδικας δεοντολογίας περιγράφει όλα όσα πρέπει να τηρήσουν τα άτομα που εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την εκτέλεση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Eurovision.

Καλούνται όλοι να συμβάλλουν στο να υπάρχει ένα φιλόξενο περιβάλλον απαλλαγμένο από μισαλλοδοξία, ρητορική μίσους, παρενόχληση και μεροληπτική συμπεριφορά σε όλους τους χώρους εκδηλώσεων. Όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, σεβασμό, δικαιοσύνη, ευγένεια και σε ισότιμη βάση.

Απαγορεύεται λοιπόν κάθε πολιτική πράξη και δεν επιτρέπεται η χρήση συμβόλων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα σε προσωπική βάση, αλλά πρέπει να αποφεύγουν να συνδέουν πολιτικές απόψεις με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό. Παράλληλα οποιαδήποτε χειραγώγηση ή προσπάθεια επηρεασμού των αποτελεσμάτων ή του αποτελέσματος της Eurovision δεν επιτρέπεται και θα τιμωρείται αυστηρά.

Ο Auri, η μασκότ της φετινής διοργάνωσης.

Έρχονται κυρώσεις

Ειδικός λόγος γίνεται για την ιδιωτικότητα των άλλων κατά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο, ενώ η ενοχλητική συμπεριφορά πρέπει να αποφεύγεται ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ζωντανών παραστάσεων ώστε να διασφαλιστεί μια θετική και ευχάριστη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες και το κοινό.

Στον χώρο της διοργάνωσης απαγορεύονται όπλα, πυροτεχνήματα ή πυροτεχνικές συσκευές, προσβλητικά πανό ή σύμβολα τα οποία δεν συνάδουν με τις αξίες της Eurovision, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση παράνομων ναρκωτικών και συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ. Δεν θα γίνεται ανεκτή η υβριστική γλώσσα, η λεκτική ή σωματική επιθετικότητα ή η σεξουαλική παρενόχληση.

Για να διασφαλιστεί ότι όλοι προστατεύονται και μπορούν να απολαύσουν την εκδήλωση σε ένα ασφαλές και σεβαστό περιβάλλον, έχει υιοθετηθεί πολιτική μηδενικής ανοχής. Οποιαδήποτε σοβαρή παράβαση θα οδηγήσει σε άμεση απομάκρυνση από την εκδήλωση του ατόμου που την έκανε, ενώ ανάλογα με τη σοβαρότητά της ενδέχεται επίσης να κινηθούν νομικές διαδικασίες εις βάρος τους.