Eurovision: Στη Βιέννη ο Akylas, ξεκινούν οι πρόβες - Σε ποια θέση τον δίνουν τα στοιχήματα

Σε full mode προετοιμασίας βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Akylas! Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή, 70ή, Eurovision έχει ένα πολύ αυστηρό πρόγραμμα και δεν θα πάρει ανάσα ειδικά τώρα που τα γραφεία στοιχημάτων τον ανέβασαν και πάλι στη 2η θέση με 15% πιθανότητες (και συνεχώς αυξητικές τάσεις) να κερδίσει τον διαγωνισμό, από την 4η και 5η θέση στην οποία είχε πέσει το προηγούμενο διάστημα.

Το προηγούμενο διάστημα είχε πραγματοποιηθεί η stand in rehearsal, δηλαδή η πρόβα που γίνεται στη σκηνή της Eurovision με επαγγελματίες χορευτές (κάτι σαν κομπάρσους) και σύμφωνα με τις οδηγίες του Φωκά Ευαγγελινού ως προς το πως θα πρέπει να γίνουν τα πλάνα, πως να «πέσουν» τα γραφικά στο φόντο, τι πρέπει να φωτιστεί. Ο Ευαγγελινός είδε το αποτέλεσμα που έστησαν οι Αυστριακοί και έκανε τις παρατηρήσεις του βάσει αυτών που είχε φανταστεί. Τώρα που η ελληνική αποστολή βρίσκεται στη Βιέννη, όλα παίρνουν σάρκα και οστά!

Το Σάββατο 2/5 στις 12.45 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις δύο τεχνικές πρόβες (η επόμενη θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 12.20) για να δει η ελληνική αποστολή εάν όλα όσα ζήτησαν είναι ΟΚ και μπορούν να εφαρμοστούν πάνω στη σκηνή της Αυστριακής διοργάνωσης.

Από την πρώτη κιόλας πρόβα που θα στηθεί το «Ferto» και επί σκηνής θα ξέρουμε εάν αυτό θα μας δώσει κι άλλους πόντους, ή εάν η ελληνική συμμετοχή θα ξεφουσκώσει! Εάν αρέσει στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο Press Center, αυτό αμέσως θα διαδοθεί αφού θα δοθούν οι λεπτομέρειες της εμφάνισης του Akyla. Εάν όχι, τότε θα δούμε πολύ σύντομα άλλες συμμετοχές να μας περνάνε. Βέβαια αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν ο Akylas είναι εξαιρετικός. Δηλαδή να δούμε χώρες που τις είχαμε ξεγραμμένες να κάνουν την έκπληξη με τη σκηνική τους παρουσία και ενέργεια!

Την Κυριακή 10/5 στις 17.00 θα γίνει η παρουσίαση όλων των καλλιτεχνών που θα περπατήσουν πάνω στο Τιρκουάζ Χαλί. Αυτό το Opening Ceremony Event είναι ουσιαστικά και η εκκίνηση της διαγωνιστικής εβδομάδας.

Ο μεγάλος… πανικός θα δημιουργηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου, μία ημέρα πριν από τον Α’ ημιτελικό στον οποίο διαγωνίζεται και η Ελλάδα. Στις 15.45 και στις 21.00 έχουν προγραμματιστεί οι δύο Dress rehearsal του Α’ ημιτελικού που θα είναι ακριβώς όπως το σόου που θα δούμε την επόμενη μέρα. Μάλιστα η 2η πρόβα μαγνητοσκοπείται και αυτήν βλέπουν οι κριτές ώστε να δώσουν τη βαθμολογία τους, ενώ εάν συμβεί κάτι στο live show του Α’ ημιτελικού χρησιμοποιούνται πλάνα από αυτή τη μαγνητοσκόπηση.

Την Τρίτη 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η 3η Dress rehearsal (15.00) και στις 21.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας) ξεκινά το live show του A’ ημιτελικού. Ακολουθεί η συνέντευξη τύπου των 10 χωρών που πέρασαν στον Τελικό και η κλήρωση για τη θέση εμφάνισής τους. Η 2η και η 3η Dress rehearsals έχουν εισιτήριο σε χαμηλότερη τιμή, ώστε να μπορούν να τις δει το κοινό. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου για τον Β’ ημιτελικό.

Την Παρασκευή 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι 1η και η 2η Dress rehearsals του Τελικού στις 13.30 και στις 21.00 αντίστοιχα, ενώ το Σάββατο 16 Μαΐου στις 12.00 πραγματοποιείται η 3η Dress rehearsal του Τελικού (πάλι η 2η και η 3η πρόβα μαγνητοσκοπούνται παρουσία κοινού). Ο μεγάλος Τελικός ξεκινά στις 21.00 τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας) και στη 01.30 ακολουθεί η συνέντευξη τύπου του νικητή, που μπορεί να είναι και ο Akylas!