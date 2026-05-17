Eurovision - O Άδωνις πανηγυρίζει για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ: «Είναι ένα χαρμόσυνο νέο»

Πολιτική διάσταση στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision και τη δεύτερη θέση που κατέκτησε το Ισράηλ, δίνει με ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας για «χαρμόσυνο νέο».

H ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Η δεύτερη θέση του @Israel @IsraelinGreece στον διαγωνισμό της Eurovision είναι ένα χαρμόσυνο νέο. Παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της Αριστεράς οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειας τους και έτσι ακριβώς είναι.

Η δεύτερη θέση του @Israel @IsraelinGreece στον διαγωνισμό της Eurovision είναι ένα χαρμόσυνο νέο. Παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της Αριστεράς οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειας τους και έτσι ακριβώς είναι. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 17, 2026

Ο ισραηλινός καλλιτέχνης Νόαμ Μπετάν με το τραγούδι «Michelle» πήρε τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό, πίσω από τη Βουλγαρία, συγκεντρώνοντας 343 βαθμούς.

Σημειώνεται πως την ώρα της ερμηνείας του τραγουδιού από τον 28χρονο Μπετάν ,υπήρξαν αντιδράσεις και αποδοκιμασίες οι οποίες όσο και εάν «μπερδεύτηκαν» με τις ιαχές του ενθουσιασμού πέρασαν μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.