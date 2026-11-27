Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα 7χρονο παιδί αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα αστυνομικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν βίντεο στο οποίο ανήλικο οδηγούσε φορτηγό σε ανοιχτό χώρο εταιρείας, πραγματοποιώντας ελιγμούς και απότομες κινήσεις, ενώ ένας 53χρονος βρισκόταν στη θέση του συνεπιβάτη και βιντεοσκοπούσε.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία παρακολουθεί αναρτήσεις που σχετίζονται με παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές.

Απίστευτο περιστατικό: 7χρονος οδηγούσε φορτηγό με τον 53χρονο συνεπιβάτη να τον τραβάει βίντεο pic.twitter.com/uE1BrDLeaB — Flash.gr (@flashgrofficial) November 27, 2026

Στο βίντεο που εντοπίστηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το παιδί εμφανίζεται να οδηγεί φορτηγό σε χώρο εταιρείας όπου βρίσκονταν στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης πραγματοποιεί στροφές, ελιγμούς, τροχοπεδήσεις και απότομες ακινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, σε κοντινή απόσταση κινούνταν και άλλα φορτηγά, τα οποία εκτελούσαν εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούσαν ακραίο κίνδυνο τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους στον χώρο.

Ταυτοποιήθηκε ο 53χρονος – Δικογραφία και για τη μητέρα

Μετά τον εντοπισμό του βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη διερεύνησή του και ταυτοποίησαν έναν 53χρονο ημεδαπό, ο οποίος επέβαινε στο φορτηγό ως συνεπιβάτης και κατέγραφε με την κάμερά του τον 7χρονο την ώρα που οδηγούσε.

Σε βάρος του 53χρονου, αλλά και της μητέρας του παιδιού, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο φάκελος της υπόθεσης υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.