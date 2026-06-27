«Έβαλε το όπλο στον λαιμό»: Συγκλονίζει μαρτυρία για τη γυναίκα που αυτοπυροβολήθηκε στο Ηράκλειο

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/6) σε σκοπευτήριο στο Μαλεβίζι Ηρακλείου, όπου μία περίπου 40χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε βαρύτατα από πυροβολισμό.

Η τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, έχοντας υποστεί εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να παρακολουθούν διαρκώς την πορεία της υγείας της και να εξετάζουν το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης, εφόσον το επιτρέψει η κλινική της εικόνα.

«Κλειδώνει» το σενάριο στην απόπειρα αυτοκτονίας

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι εκείνο της απόπειρας αυτοκτονίας. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανή εκπυρσοκρότηση του όπλου, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν την έρευνα προς διαφορετική κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε μεταβεί στην Κρήτη πριν από λίγες ημέρες για διακοπές και βρισκόταν στο σκοπευτήριο προκειμένου να πραγματοποιήσει δοκιμαστική βολή.

Το σκοπευτήριο Μαλεβιζίου / Φωτ.: neakriti.gr

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

Από τον πυροβολισμό υπέστη αρχικά σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονη αιμορραγία. Κατά τη διακομιδή της από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαρχής ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει εκτεταμένο τραύμα στον εγκέφαλο, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την πρόγνωσή της. Οι γιατροί αξιολογούν συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασής της, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για ενδεχόμενη χειρουργική επέμβαση.

«Δεν έδειχνε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα»

Καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργαζόμενους στο σκοπευτήριο συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος είχε τον ρόλο του εκπαιδευτή της γυναίκας, υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα.

Όπως ανέφερε στο neakriti.gr, η παρουσία της στον χώρο ήταν νόμιμη, ενώ ο ίδιος της είχε δείξει τον τρόπο ασφαλούς χειρισμού του όπλου. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμπεριφορά της δεν προμήνυε κάτι ανησυχητικό, καθώς –όπως είπε– φαινόταν «απολύτως φυσιολογική» και συνομίλησε μαζί του πριν από το συμβάν.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η γυναίκα του ζήτησε επανειλημμένα να απομακρυνθεί, λέγοντάς του ότι την άγχωνε η παρουσία του. Όπως ισχυρίζεται, μόλις έκανε λίγα βήματα πίσω σημειώθηκε ο πυροβολισμός. Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο τυχαίας εκπυρσοκρότησης, υποστηρίζοντας ότι τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν χωρίς να ενεργοποιηθεί η σκανδάλη.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει κάθε στοιχείο της υπόθεσης, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας διερευνάται και το καθεστώς υπό το οποίο η γυναίκα χρησιμοποίησε τον οπλισμό, προκειμένου