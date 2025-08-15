Evangelia: «Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη»

Η Evangelia αγαπά πολύ την Ελλάδα, αγαπά τις ρίζες της και από μικρή είχε δύο όνειρα: να γίνει τραγουδίστρια και όταν βρεθεί ο καλός πρίγκιπας του παραμυθιού της, να παντρευτούν στην Ελλάδα! Φαίνεται πως τελικά κατάφερε να πραγματοποιήσει και τα δυο της όνειρα…

Το πεπρωμένο

Τα παιδικά της χρόνια η Evangelia τα μοίραζε ανάμεσα στο Νιού Τζέρσι και στο χωριό της συνονόματης γιαγιάς της. Οι αναμνήσεις της από την Ελλάδα ήταν πολύ έντονες και δεν έβγαιναν από το μυαλό της ούτε καν στις σχολικές αίθουσες που δίδασκε σε παιδιά ΑμεΑ. Τότε βέβαια μέσα της αισθανόταν να πνίγεται, γιατί μπορεί μεν να της άρεσε που ήταν δασκάλα σε αυτά τα παιδιά, όμως το πεπρωμένο της -όπως είπε στη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!- ήταν η μουσική και το τραγούδι!

Η 33χρονη Ελληνοαμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια, δέχτηκε πρόσφατα πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της Τζέι, είδε το πελώριο διαμαντένιο δαχτυλίδι, είπε το ναι και τώρα μένει να φιξαριστούν οι λεπτομέρειες του γάμου που φυσικά θα γίνουν στη μαμά πατρίδα!

φωτογραφία NDP

Πες το με ένα τραγούδι

«Ο Τζέι είναι ο άνθρωπός μου. Θέλουμε να παντρευτούμε», λέει η Evangelia και συνεχίζει: «Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου. Μέχρι στιγμής το ξέρουν μόνο οι πολύ δικοί μας άνθρωποι. Ήμασταν στο σπίτι μας στο Λος Άντζελες, είχε γράψει ένα τραγούδι και μου ζήτησε να το ακούσω. Το τραγουδούσε ο ίδιος και σε έναν στίχο με ρώτησε στα αγγλικά: Θα με παντρευτείς; Και φυσικά του απάντησα ναι! Μου πρόσφερε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι, έχει ένα διαμάντι σε σχήμα ματιού». Ο κύβος λοιπόν ερρίφθη, άραγε ο γάμος που θα γίνει; «Ήταν πάντα όνειρό μου να παντρευτώ στην Κρήτη. Το θέλει και ο Τζέι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αλλού».

Τον χειμώνα η Evangelia θα βρίσκεται στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου και θα βγάλουν τη σεζόν μαζί στη νυχτερινή Αθήνα.