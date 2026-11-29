Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ σε ολόκληρη την Αττική, ενόψει της κακοκαιρίας «Άργος», με την εταιρεία να ενεργοποιεί το επιχειρησιακό της σχέδιο για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

Όπως αναφέρει η ΕΥΔΑΠ σε ανακοίνωσή της, το σχέδιο κινητοποίησης τίθεται σε εφαρμογή κάθε φορά που εκδίδεται έκτακτο δελτίο καιρού, με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το αποχετευτικό δίκτυο της Αθήνας, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες μεγάλες πόλεις διεθνώς, έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τη συλλογή και μεταφορά αστικών λυμάτων και όχι για τη διαχείριση απεριόριστων ποσοτήτων βρόχινου νερού.

Κατά τη διάρκεια ακραίων βροχοπτώσεων, η εισροή όμβριων υδάτων μέσω διηθήσεων, φρεατίων και άλλων σημείων αυξάνει απότομα τον όγκο των υδάτων που καλούνται να διαχειριστούν οι αγωγοί, τα αντλιοστάσια και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δημιουργώντας πρόσθετη πίεση στο σύστημα.

Έργα μετά το περιστατικό στην Ποσειδώνος

Ειδικότερα, αναφορικά με το περιστατικό στη συμβολή των οδών Κανάρη και λεωφόρου Ποσειδώνος, η ΕΥΔΑΠ, πέραν της άμεσης αντιμετώπισής του, δρομολογεί σειρά βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο ενισχυτικός αγωγός του αντλιοστασίου Α31, για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός, και ο παρακαμπτήριος αγωγός (bypass) του κεντρικού παραλιακού συλλεκτήρα, η δημοπράτηση του οποίου αναμένεται εντός Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση του ανακουφιστικού αγωγού της λεωφόρου Βουλιαγμένης, έργου προϋπολογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ, το οποίο προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.

Έως 30.000 έλεγχοι ακινήτων κάθε χρόνο

Επιπλέον, στα νοτιοανατολικά προάστια εφαρμόζεται πρόγραμμα εντοπισμού παράνομων συνδέσεων όμβριων υδάτων στο αποχετευτικό δίκτυο, με στόχο τη διενέργεια έως και 30.000 ελέγχων ακινήτων ετησίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ έχει δεκαπλασιάσει το ύψος του ετήσιου επενδυτικού της προγράμματος, από 10 εκατ. σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με έμφαση στη συντήρηση και επιθεώρηση των δικτύων, στις στοχευμένες αναβαθμίσεις, στη βελτίωση της παρακολούθησης του αποχετευτικού συστήματος και στις επενδύσεις σε αντλιοστάσια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

«Η πρόκληση δεν είναι μόνο να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τις σημερινές ανάγκες, αλλά να προετοιμάσουμε την Αττική για τις συνθήκες του αύριο», υπογραμμίζει η ΕΥΔΑΠ, επισημαίνοντας την ανάγκη προσαρμογής των υποδομών στις νέες πραγματικότητες της κλιματικής αλλαγής, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα παράπονα του δημάρχου

Είχε προηγηθεί η δημόσια παρέμβαση του δημάρχου Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε βίντεο από τη λεωφόρο Ποσειδώνος, καταγγέλλοντας ότι για ακόμη μία φορά λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο κατέληξαν στο οδόστρωμα.

Ο δήμαρχος έκανε λόγο για «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις», εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του για την επαναλαμβανόμενη εμφάνιση του προβλήματος σε έναν από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της παραλιακής ζώνης.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η υπόθεση έχει ήδη φτάσει στη Δικαιοσύνη, καθώς έχει επιληφθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, έχουν κατατεθεί σχετικά στοιχεία και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας.