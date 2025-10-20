Εβδομάδα έντασης στον ΣΥΡΙΖΑ: Φάμελλος και Πολάκης διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τον Τσίπρα

Αντιμέτωπος με τις εσωκομματικές αναταραχές, τις οποίες απέφυγε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες μετά κόπων και βασάνων, θα βρεθεί από σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και το πολιτικό του μέλλον, να «καίνε» την Κουμουνδούρου.

Φάμελλος vs Πολάκης

Από την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας έπαψε να είναι βουλευτής, το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι παραπάνω από απλά «βαρύ». Για την ακρίβεια, μοιάζει «ασήκωτο», διότι όλοι στην πραγματικότητα περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Από τα απλά μέλη, μέχρι και τα κορυφαία στελέχη. Και αυτό δεν αποτελεί μυστικό.

Μέσα, όμως, σε αυτό το κλίμα, υπάρχει και μια ομάδα στελεχών υπό τον Παύλος Πολάκη, η οποία ζητάει μετ’ επιτάσεως να τραβήξει το κόμμα τους μια «κόκκινη γραμμή» από τον ιστορικό του ηγέτη. Από την άλλη, βρίσκονται τα πρόσωπα που σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν να συγκρουστούν με τον άνθρωπο στον οποίο «οφείλουν» -έστω και αν αυτό μοιάζει κάπως υπερβολικό- την πολιτική τους ύπαρξη.

Και στη μέση αυτής της διαμορφωμένης κατάστασης, είναι ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να «ισορροπήσει» σε αυτή τη συγκυρία. Από τη μία, να μην έρθει σε ανοιχτή ρήξη με τον Αλέξη Τσίπρα και από την άλλη να μην δώσει την εικόνα ότι ο ίδιος και το κόμμα του οδεύουν προς το κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης και τα στελέχη που συσπειρώνονται γύρω του, θα θέσουν ανοιχτά το ζήτημα. Σκοπεύουν να κινηθούν επιθετικά, αν και γνωρίζουν ότι αποτελούν μειοψηφία εντός της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει την Πέμπτη.

Από την άλλη πλευρά, εξίσου αποφασισμένοι να συγκρουστούν με την ομάδα του χανιώτη βουλευτή, είναι τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Σ.Φάμελλο, αλλά στάθηκαν πάντα δίπλα και στον Αλέξη Τσίπρα. Κρίνοντας από τις πρόσφατες δηλώσεις τόσο του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, όσο και του γραμματέα του κόμματος Στέργιου Καλπάκη, σκοπεύουν να «καταχεριάσουν» τον κ.Πολάκη, για τα περί «διασπάσεως» που απέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό.

Αμηχανία στα στελέχη

Πάντως, στα στελέχη του κόμματος, η αμηχανία είναι έκδηλη. Τόσο σε εκείνους που θεωρούνται ήδη «κομμένοι» από τον πρώην πρωθυπουργό στο πιθανό μελλοντικό του εγχείρημα, όσο και σε εκείνους που περιμένουν ένα «νεύμα» του, για να βρεθούν μαζί του στις «ομορφότερες θάλασσες».

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Χρήστου Γιαννούλη στη δημόσια τηλεόραση, όπου ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε πως σε περίπτωση που υπάρξουν δύο αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές, ένα του ΣΥΡΙΖΑ και ένα του Αλέξη Τσίπρα, εκείνος δεν θα έχει θέση στην πολιτική.

Αυτή η δήλωση ήρθε από έναν στενότατο συνεργάτη του Σωκράτη Φάμελλου και περιγράφει με ακρίβεια την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος. Πάντως, θεωρείται δεδομένο ότι οι «κομμένοι» θα δώσουν «μάχη» για τη «μαρκίζα» του ΣΥΡΙΖΑ.

Και δεν αποκλείεται αυτή η «μάχη», να ξεκινήσει στην επόμενη Πολιτική Γραμματεία – έστω και με προειδοποιητικά «πυρά».