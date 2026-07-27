«Εβδομάδες ή μήνες» για να σβήσει η φωτιά στη Γαλλία: Πρωτοφανής καταστροφή από την πύρινη λαίλαπα

«Εβδομάδες ή μήνες» ενδεχομένως να χρειαστούν προκειμένου να σβήσει εντελώς η καταστροφική φωτιά που μαίνεται στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία, με την πύρινη λαίλαπα να έχει κάψει ήδη έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος του Παρισιού και να θεωρείται η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ειδικότερα, όπως μεταφέρει ο Guardian, ο αντισυνταγματάρχης David Annoter δήλωσε το πρωί της Δευτέρας (27/7) ότι η φωτιά στην περιοχή Ζιρόντ που απειλεί το Μπορντό, θα μπορούσε να διαρκέσει «αρκετές εβδομάδες ή μήνες» μέχρι να κατασβεστεί πλήρως. Τόνισε επίσης ότι χρειάζεται να σπεύσουν δυνάμεις από όλη τη χώρα προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο.

Υιοθετώντας ανάλογες εκτιμήσεις με αυτές που έγιναν στην Ισπανία, ο Annotel σημείωσε οι επόμενες δύο με τρεις ημέρες προσφέρουν μια ευκαιρία προς «εκμετάλλευση» των καιρικών συνθηκών, προτού ο καύσωνας που αναμένεται να επηρεάσει πάλι τη χώρα, καταστήσει τις συνθήκες δύσκολα διαχειρίσιμες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι χρειάστηκαν μήνες για να σβήσει μια πολύ μικρότερη φωτιά στο Λαντιράς το 2022 και αναμένει ότι το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί και εδώ.

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220.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε σήμερα ότι η γιγαντιαία πυρκαγιά που είχε κυκλώσει το Μπορντό, σταμάτησε να επεκτείνεται, ωστόσο ανέφερε ότι η μάχη δεν έχει ακόμα κερδηθεί. Υπολογίζεται ότι 220.00 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους και 420.000 στρέμματα έχουν καεί στην περιοχή που επλήγη από τη φωτιά, αριθμοί που -όπως τονίζουν οι Αρχές- είναι άνευ προηγουμένου για τη Γαλλία. 240 σπίτια έχουν καταστραφεί από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας.

«Η φωτιά δεν προχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο Νουνιέζ το πρωί της Δευτέρας. «Πρέπει να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι να επέμβουμε ανά πάσα στιγμή», πρόσθεσε, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι δηλώσεις του έγιναν αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με επίκεντρο τη φωτιά στη Ζιρόντ και τα μέτωπα άλλων πυρκαγιών που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Ο Μακρόν αναμένεται να επισκεφτεί άμεσα τις πληγείσες περιοχές.

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Η νομαρχία της Ζιρόντ ανέφερε ότι η κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας παρέμεινε «γενικά σταθερή» -μια αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι αρχές δήλωναν ότι οι φλόγες είχαν φτάσει σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από τα περίχωρα του Μπορντό, μιας ιστορικής πόλης 268.000 κατοίκων, δημιουργώντας αυτοσυντηρούμενες πυροθύελλες με κεραυνούς που άναβαν νέες εστίες.

Τη Δευτέρα δεν ανακοινώθηκαν νέες εκκενώσεις στην περιοχή. Ωστόσο, καθώς η Γαλλία ετοιμάζεται να εισέλθει στην τουριστική περίοδο αιχμής του Αυγούστου, οι αρχές της Ζιρόντ εργάστηκαν για να κρατήσουν μακριά τους παραθεριστές, απαγορεύοντας τις κατασκηνώσεις για παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Ο Νουνιέζ προέτρεψε επίσης το κοινό να αποφύγει την περιοχή, η οποία είναι δημοφιλής για τις ακτές της στον Ατλαντικό, διαθέτει ορισμένες από τις μεγαλύτερες εκτάσεις δασών στη Γαλλία, ενώ έχει σήμα κατατεθέν τα παγκοσμίως φημισμένα κρασιά της -με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι η παραγωγή του κρασιού απειλείται σε σημαντικό βαθμό.

Στον γειτονικό νοτιοδυτικό νομό Λαντ, όπου εκατοντάδες πυροσβέστες σημειώνουν πρόοδο απέναντι σε μια άλλη επικίνδυνη αλλά μικρότερη έκτασης πυρκαγιά, η νομαρχία ανέφερε ότι έβρεξε λίγο κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιγράφοντας τις συνθήκες ως «ευνοϊκές» για τη δασοπυρόσβεση. Ωστόσο, τονίστηκε ότι οι συνθήκες αυτές μπορεί να αλλάξουν.

Μέχρι τον Νοέμβριο μπορεί να ξεσπούν φωτιές, λέει η ΕΕ

Την ίδια ώρα που οι τεράστιες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζουν να μαίνονται, δυσοίνωες εμφανίζονται οι προβλέψεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων που κάνουν λόγο για φωτιές μέχρι και τον Νοέμβριο.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε τον Απρίλιο και θα μπορούσε να διαρκέσει έως τις αρχές Νοεμβρίου, την ίδια ώρα που η έκταση της καμμένης γης στην Ευρώπη πιθανώς να ξεπεράσει φέτος κάθε ρεκόρ και πολλοί μιλούν για τις ορατές και οδυνηρές συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντονίσει την αποστολή επτά αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων στη Γαλλία, καθώς και έξι αεροσκαφών και τριών ομάδων δασοπυρόσβεσης στην Ισπανία, αφού και οι δύο χώρες ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.

Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν επίσης μεταβεί στην περιοχή του Μπορντό για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές, οι οποίες δίνουν μάχη με τη «μεγα-πυρκαγιά» στη Ζιρόντ.

Οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν τον πρωτοφανή χαρακτήρα των πυρκαγιών, οι οποίες εξαπλώνονται ταχύτατα σε μεγάλες εκτάσεις.

Μια πρόσφατη πυρκαγιά στη νότια Ισπανία, που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους, σάρωσε την ύπαιθρο με ταχύτητα έξι χιλιομέτρων την ώρα, την ώρα που οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης μπορούν να αντεπεξέλθουν σε πυρκαγιές που κινούνται με ταχύτητα 300 μέτρων την ώρα.

🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Aux terribles incendies en Gironde et dans les Landes s’ajoute le drame animalier.



De nombreux animaux ont déjà péri dans les flammes. D’autres, comme le montrent ces vidéos, sont contraints de fuir leur habitat naturel. pic.twitter.com/BjeCSE6fne — Bastion (@BastionMediaFR) July 24, 2026

Συναγερμός για νέο κύμα καύσωνα στην Ισπανία

Νέο κύμα καύσωνα ετοιμάζεται να βιώσει από την Τετάρτη (29/7) η Ισπανία, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει «τουλάχιστον» μέχρι την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) προειδοποιώντας για «ακραίο» κίνδυνο πυρκαγιάς, την ώρα που η χώρα ζει ήδη τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της.

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«Το επίπεδο του κινδύνου θα συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας σε ακραία επίπεδα» και το γεγονός αυτό θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προειδοποίησε η Aemet σε ανακοίνωσή της.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα δήλωσε νωρίτερα ότι η σημερινή και η αυριανή ημέρα θα είναι «απολύτως καθοριστικής σημασίας» προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στη Μαδρίτη.

Το μέτωπο της «Δυτικής Σιέρα», στην περιφέρεια της Μαδρίτης, βρίσκεται πολύ κοντά στη φωτιά της Άβιλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστίλης-Λεόν. Μόνο αυτές οι δύο φωτιές έχουν κάψει 750.000 στρέμματα γης μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή επτά φορές την έκταση του Παρισιού.