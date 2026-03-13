Εβελίνα Παπούλια: «Με την Τατιάνα Στεφανίδου δεν μιλάμε πια - Απόρησα πώς έγινε δημοσιογράφος»

Στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην αγκαλιά του Φάνη» ήταν καλεσμένη η Εβελίνα Παπούλια και μίλησε για την επαγγελματική της ζωή αλλά και για την προσωπική.

«Ήμουν μεγάλη όταν παντρεύτηκα και χώρισα σε μία μέρα. Ο γάμος δεν είναι κάτι τρομερό. Εγώ θεωρώ ότι δεν μου ταιριάζει πολύ ο γάμος, με αγχώνει και δεν μπορώ να λειτουργήσω. Τώρα δεν έχω λόγο να παντρευτώ. Εγώ δεν θέλω να πεθάνω παντρεμένη, ελεύθερη και απόλυτα ερωτευμένη με τον άνθρωπο που είμαι» εξήγησε η ηθοποιός.

Μιλώντας για το «Σ' αγαπώ Μ' αγαπάς» αποκάλυψε ότι δεν δέχτηκε τον ρόλο σε μια σειρά που τελικά έκανε μεγάλη επιτυχία: «Το σενάριο ήταν χάλια. Το απορρίψαμε πάρα πολλοί. Όταν το πήρε, λοιπόν, η Δήμητρα Παπαδοπούλου με τον Θοδωρή Αθερίδη, έγινε αυτό που είδες. Τα παιδιά το έκαναν συγκλονιστικό. Δεν θα ήταν έτσι, θέλω να πω, το «Σ’ αγαπώ Μ’ αγαπάς» ξεκαθάρισε.

«Με την Τατιάνα δεν κάνω παρέα πια. Με την Τζένη Μπαλατσινού όμως είμαστε ακόμα σε επαφή. Ήταν πάρα πολύ καλή χορεύτρια, απόρησα πώς έγινε δημοσιογράφος. Τότε κάναμε κλασικό χορό, μπαλέτο δηλαδή. Από τότε δεν έχουμε ιδωθεί ξανά. Δεν υπάρχει κανένα δράμα, απλά αραιώσαμε. Κάναμε παρέα μέχρι τα 20 - 23. Με την Τζένη όμως κρατήσαμε επαφές, είναι υπέρχο πλάσμα, πολύ ωραία τυπίσσα», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Εβελίνα Παπούλια μιλώντας για τη σχέση της με την Τατιάνα Στεφανίδου και την Τζένη Μπαλατσινού.