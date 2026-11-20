Στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και στη δημοσιογράφο Μαρία Παναγοπούλου μίλησε η Ευγενία Μανωλίδου, παραχωρώντας μια συνέντευξη με επίκεντρο την ενασχόλησή της με την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Η μαέστρος και σύζυγος του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της η μελέτη των αρχαίων ελληνικών κειμένων, ενώ μοιράστηκε σκέψεις για την αρχαία ελληνική γραμματεία και τον τρόπο με τον οποίο η εμβάθυνση στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της.

«Και τα τέσσερα παιδιά μου έχουν μάθει αρχαία ελληνικά. Τα δυο μου μεγάλα παιδιά παρακολούθησαν την Ελληνική Αγωγή, ήταν μαθητές και εκείνοι πριν από πάρα πολλά χρόνια και τα δυο νεότερα μου παιδιά πολύ περισσότερο. Ειδικά ο Αλκαίος, που ‘ναι το τέταρτο παιδί, είναι στην Ελληνική Αγωγή από τριών χρονών, από τότε που μπήκα και εγώ σε όλη αυτή την ωραία περιπέτεια και μαθαίνουμε μαζί», είπε αρχικά η Ευγενία Μανωλίδου.

Και πρόσθεσε: «Η ενασχόληση μου με την αρχαία ελληνική γραμματεία με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμουν, με τον οποίο έβλεπα τον κόσμο, με τον οποίο έβλεπα τους ανθρώπους γύρω μου. Κυρίως έχει αλλάξει αυτό που εγώ θεωρούσα σημαντικό».

«Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι σιγά σιγά αρχίζω να υποψιάζομαι τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή. Και ερχόμαστε και πάρα πολύ κοντά στα ρητά», είπε χαρακτηριστικά η Ευγενεία Μανωλίδου.