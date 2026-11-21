Τις δύσκολες στιγμές που έζησε όταν έπεσε θύμα απάτης και έχασε 25.000 ευρώ περιέγραψε η Εύη Δρούτσα, αποκαλύπτοντας πως τα χρήματα αυτά ήταν απαραίτητα για την καθημερινή της διαβίωση. Η γνωστή στιχουργός μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω», το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, εξηγώντας πώς οι επιτήδειοι κατάφεραν να την τρομοκρατήσουν και να της αποσπάσουν το μεγάλο χρηματικό ποσό.

«Μου είπαν ότι αν δεν τα έβγαζα έξω θα καιγόταν το σπίτι»

Όπως εξήγησε, όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα από άτομα που παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και την προειδοποίησαν για υποτιθέμενο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού της.

«Εμένα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ. Εγώ παρ’ όλα αυτά είμαι σε μία άλλη εταιρεία αλλά μου είπαν ότι δεν έχει σημασία. Εκείνη την ημέρα έβρεχε καταρρακτωδώς και μου είπαν ότι υπάρχει περίπτωση να καούν τα ηλεκτρικά μου. Εκείνοι είχαν κατέβει ήδη κάτω την ασφάλεια και είχαν απενεργοποιήσει τα πάντα», ανέφερε.

Η Εύη Δρούτσα αποκάλυψε ότι οι δράστες φέρονται να χειρίζονταν τον μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να την πείσουν ότι υπήρχε πραγματικός κίνδυνος.

«Εκείνη την ημέρα μόλις είχα πληρωθεί για τα δικαιώματα των τραγουδιών μου. Εγώ έφταιγα αλλά δεν κατάλαβα ποτέ τι γινόταν. Είχαν πάει στο ρολόι μου και το ανοιγόκλειναν για να με πείσουν ότι κάτι έχει χαλάσει. Μου πήραν 25.000€. Αυτά είναι χρήματα που παίρνω δύο φορές τον χρόνο για τα δικαιώματα των τραγουδιών. Μου είπαν κάποια στιγμή να βγάλω ότι έχω έξω στα χαλάκι και εγώ το έκανα. Τα είχα χάσει. Μου είπαν ότι αν δεν τα έβγαζα έξω θα καιγόταν το σπίτι», περιέγραψε.

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ με τα χρήματα» Η στιχουργός δεν έκρυψε την οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει μετά την απώλεια του ποσού, εξηγώντας