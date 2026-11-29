Την παράταση των άμεσων προληπτικών μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας από την ευλογιά των αιγοπροβάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης, απευθύνοντας έκκληση στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και στους εμπλεκόμενους φορείς για την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (29/11).

Η απόφαση ελήφθη υπό το βάρος της αυξημένης επιδημιολογικής επιβάρυνσης στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου καταγράφονται κρούσματα της νόσου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιδιώκουν να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο εισόδου του ιού στο νησί.

Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει μέχρι σήμερα ελεύθερη από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού, σε συνδυασμό με την ικανότητά του να επιβιώνει στο περιβάλλον για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τους έξι μήνες, καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση αυξημένων μέτρων προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, με την εφαρμογή τους να παραμένει σε ισχύ έως και την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026.