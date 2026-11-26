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Ανακοίνωση με αφορμή την έγκριση ψηφίσματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο εξέδωσε η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται σε αυτό και αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται, στο ψήφισμα γίνεται αναφορά στην επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ περιλαμβάνονται συγκεκριμένες επισημάνσεις για το casus belli, τη «Γαλάζια Πατρίδα», το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, καθώς και τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ευρωομάδας της ΝΔ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε ψήφισμα «καταπέλτη» για το παράνομο «τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Στο ψήφισμα γίνεται αναφορά στη συνολικότερη επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο και αποτυπώνονται επίσης με σαφήνεια τα παρακάτω:

Η καταδίκη του casus belli και της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η εφαρμογή της UNCLOS ως εθιμικού διεθνούς δικαίου (customary law).

Η καταδίκη της χωροθέτησης θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ, βάσει του Άρθρου 3 της UNCLOS.

Το δικαίωμα των ελληνικών νησιών να έχουν την δική τους ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το Άρθρο 121 της UNCLOS.