Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφωνούν για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και τη μελλοντική στήριξη της Ουκρανίας σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, η οποία οδηγήθηκε σε αδιέξοδο αργά το βράδυ της Πέμπτης (26/11) καθώς «ναυάγησαν» οι διαπραγματεύσεις για τον νέο επταετή προϋπολογισμό. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής δεν θα συνεχιστούν την Παρασκευή, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ των κρατών – μελών.

Τα επτά μέλη του στρατοπέδου των «φειδωλών» – Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία – αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τη μορφή συζήτησης που πρότεινε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, προκαλώντας αναστάτωση στη Σύνοδο Κορυφής.

Νωρίτερα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο ύψος των διαθέσιμων πόρων και στον τρόπο κατανομής τους, με τα κράτη-μέλη να διατυπώνουν διαφορετικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που διεξάγει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε δύο διαδοχικές συναντήσεις με διαφορετικές ομάδες χωρών, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κατεύθυνση των συζητήσεων.

European Union leaders were wrestling over the bloc's nearly $1.76 trillion budget proposal for 2028 to 2034 and financing for Ukraine at a summit, seeking to narrow differences in pursuit of a deal in December https://t.co/fqXnmUEdAQ pic.twitter.com/OhCe5Wj3aN — Reuters (@Reuters) November 26, 2026

Τα δύο στρατόπεδα και η πρόταση Κόστα

Οι διαφωνίες αφορούν τόσο το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων όσο και τον τρόπο κατανομής τους. Ορισμένοι ηγέτες ζητούν περιορισμό των δαπανών, ενώ άλλοι επιμένουν στη διατήρηση των παραδοσιακών πολιτικών της Ένωσης, που απορροφούν σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού.

Παράλληλα, αρκετά κράτη-μέλη τάσσονται υπέρ της διάθεσης πρόσθετων πόρων για τις νέες γεωπολιτικές ανάγκες και τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο Αντόνιο Κόστα έχει καταθέσει συμβιβαστική πρόταση για επταετή προϋπολογισμό ύψους 1,78 τρισ. ευρώ, μειωμένο κατά 10% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι περικοπές αφορούν κυρίως τα κονδύλια για την ανταγωνιστικότητα και την εξωτερική πολιτική, ενώ οι πόροι για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι.

We have just concluded a first round of discussions at #EUCO on my proposal for the EU’s next long-term budget.



Leaders have heard each other’s positions.



We are now breaking for consultations with groups of member states. pic.twitter.com/KsmQ7ZD8wp — António Costa (@eucopresident) November 26, 2026

Απέναντι στην πρόταση βρίσκονται οι 17 χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Θεωρούν ότι οι περικοπές είναι υπερβολικές και ζητούν μεγαλύτερο συνολικό προϋπολογισμό, δίνοντας προτεραιότητα στη διασφάλιση της χρηματοδότησης για τη γεωργία και την πολιτική συνοχή. «Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται οι επτά αποκαλούμενες «φειδωλές» χώρες, οι οποίες αυτοπροσδιορίζονται ως «εκσυγχρονιστές». Εκτιμούν ότι ακόμη και η αναθεωρημένη πρόταση Κόστα προβλέπει υπερβολικά υψηλές δαπάνες και ζητούν περαιτέρω περιορισμό τους, καθώς και ανακατανομή των πόρων. Συγκεκριμένα, επιδιώκουν να περιοριστούν κυρίως τα κονδύλια συνοχής, ώστε να ενισχυθούν τομείς όπως η άμυνα, η καινοτομία και η πράσινη ενέργεια.

Οι δύο συναντήσεις του Μητσοτάκη με τις ομάδες χωρών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Αντόνιο Κόστα να γεφυρώσει τις διαφορές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σε δύο διαδοχικές συναντήσεις με διαφορετικές συνθέσεις κρατών.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis arrives to attend a European Union special summit in Brussels, Belgium, November 26, 2026. REUTERS/Yves Herman

Η πρώτη αφορά κυρίως τις χώρες των «Φίλων της Συνοχής», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι οποίες ζητούν να προστατευθούν οι πόροι που προορίζονται για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής.

Στη δεύτερη συνάντηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμετέχει μαζί με τους ηγέτες της Δανίας, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου και της Ουγγαρίας. Πρόκειται για μια πιο περιορισμένη ομάδα χωρών με διαφορετικά συμφέροντα και προτεραιότητες, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και η Δανία, η οποία ανήκει στο στρατόπεδο των «φειδωλών».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένεται να συγκαλέσει ξανά το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών γύρω στα μεσάνυχτα, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των επιμέρους διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η παρέμβαση Μακρόν και οι γαλλικές «κόκκινες γραμμές»

Τη δυσαρέσκειά του για την πορεία των διαπραγματεύσεων εξέφρασε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εκτιμώντας ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, η οποία, ωστόσο, πιθανότατα δεν θα τον ικανοποιεί.

«Η Ευρώπη διαπράττει ένα στρατηγικό λάθος», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθεί τις συστάσεις των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Ο Μακρόν ανέφερε ακόμη ότι η Γαλλία επιθυμεί να τεθεί σε ισχύ ο ευρωπαϊκός ψηφιακός φόρος το 2028, παράλληλα με την εφαρμογή του νέου προϋπολογισμού. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα πρέπει να περικοπεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια που αναλογούν στη χώρα του στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει μια μη ισορροπημένη συμφωνία, ενώ επισήμανε ότι μετά τις 31 Δεκεμβρίου δεν θα είναι σε θέση να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία, λόγω των επικείμενων εκλογών στη Γαλλία.

French President Emmanuel Macron holds a press conference on the day of a European Union special summit in Brussels, Belgium, November 26, 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

Η επόμενη Σύνοδος του Δεκεμβρίου και η στάση της Ιταλίας

Ο Αντόνιο Κόστα έχει τη δυνατότητα να καλέσει τους ηγέτες σε δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, με βάση την έως τώρα πορεία των συζητήσεων, το πιθανότερο είναι οι Ευρωπαίοι ηγέτες να επιστρέψουν στις πρωτεύουσές τους μετά τη συνεδρίαση των μεσάνυχτων.

Η Σύνοδος Κορυφής του Δεκεμβρίου θεωρείται πλέον το καθοριστικό ορόσημο για την επίτευξη συμφωνίας τόσο σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όσο και για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Διπλωμάτες εκτιμούν ότι η σημερινή συνάντηση έχει κυρίως στόχο να αποτυπωθούν οι «κόκκινες γραμμές» των κρατών-μελών.

Η Ιταλία, πάντως, διαφοροποιείται ως προς το χρονοδιάγραμμα και ξεκαθαρίζει ότι δεν δεσμεύεται για συμφωνία έως το τέλος του έτους. Ιταλός αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα δεν ανήκει στην πλειοψηφία των κρατών-μελών που, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, είναι έτοιμα να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό ήδη από τον Δεκέμβριο.

Όπως πρόσθεσε, η θέση της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητη: η Ιταλία θα συμφωνήσει μόνο εφόσον διασφαλιστούν δίκαιοι όροι, πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα εθνικά της συμφέροντα, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.